Путин подтвердил готовность России исполнить обязательства перед Арменией

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия готова исполнить союзнические обязательства перед Арменией. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину. Фрагмент этого интервью показали телеканалы «Россия 1» и «Россия 24».

Путин напомнил, что Россия и Армения являются членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Поэтому у Москвы есть определенные обязательства перед Ереваном. При этом российский президент отметил, что боевые действия ведутся не на территории Армении.

«Что же касается исполнения Россией своих договорных обязательств в рамках этого договора, то мы всегда исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства», — сказал российский лидер.

Президент добавил, что находится в «постоянном живом рабочем контакте» с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, и у Еревана не возникает вопросов по поводу качества исполнения Россией своих союзнических обязательств.