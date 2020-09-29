Отравление Навального , 29 сен, 22:47
0
МИД обвинил ОЗХО в предвзятости в ситуации с Навальным
Алексей Навальный
Россия не сомневается, что в готовящемся докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) будет зафиксировано наличие следов отравляющего вещества «Новичок» в пробах политика Алексея Навального. Об этом говорится в сообщении МИДа России, опубликованном на сайте ведомства.
«Принимая во внимание не раз продемонстрированную политическую ангажированность и предвзятость руководства Техсекретариата, не сомневаемся, что в готовящемся докладе об оказании по просьбе ФРГ «технического содействия» будет зафиксировано наличие следов так называемого «Новичка» в биопробах Алексея Навального», — сообщили в МИДе.
Материал дополняется.