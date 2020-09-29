МИД обвинил ОЗХО в предвзятости в ситуации с Навальным

Алексей Навальный (Фото: Николай Титов / Global Look Press)

Россия не сомневается, что в готовящемся докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) будет зафиксировано наличие следов отравляющего вещества «Новичок» в пробах политика Алексея Навального. Об этом говорится в сообщении МИДа России, опубликованном на сайте ведомства.

«Принимая во внимание не раз продемонстрированную политическую ангажированность и предвзятость руководства Техсекретариата, не сомневаемся, что в готовящемся докладе об оказании по просьбе ФРГ «технического содействия» будет зафиксировано наличие следов так называемого «Новичка» в биопробах Алексея Навального», — сообщили в МИДе.

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