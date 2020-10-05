Общество , 05 окт, 16:32
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Минприроды не увидело превышения нормы токсинов в пробах воды с Камчатки
Предварительные результаты проб воды, отобранных у Камчатки, не показали серьезных превышений нормы токсичных элементов. Такие выводы были объявлены в ходе совещания, на котором присутствовали глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, а также с представители Росприроднадзора, Росгидромета, РАН и других организаций.
«Пробы изучены на наличие хлоридов, фосфат-ионов, железа и нефтепродуктов — и никаких превышений этих элементов не выявлено. Расширенный анализ завершится к 8 октября», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минприроды.Материал дополняется