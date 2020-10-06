Конфликт Армении и Азербайджана , 06 окт, 16:54
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Правительство Армении сообщило о поездке Пашиняна в Карабах 5 октября
Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араиком Арутюняном 5 октября. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении
«Никол Пашинян посетил Республику Арцах (Нагорный Карабах. — РБК). Премьер-министр провел переговоры с президентом Араиком Арутюняном и высшим офицерским составом Вооруженных Сил», — говорится в сообщении.
В пресс-службе также уточнили, что министр обороны Арцаха Джалал Арутюнян доложил главе правительства Армении и президенту Нагорного Карабаха об оперативной обстановке на фронте и о предстоящих шагах армии.
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