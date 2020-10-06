Правительство выделило более ₽11,2 млрд на стимулирующие выплаты медикам

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Правительство России выделило более 11,2 млрд руб. на стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Минздрав будет контролировать целевое и эффективное использование выделенных средств. Ведомство должно представить доклад в правительство до 1 ноября, говорится в распоряжении.

В начале сентября Счетная палата России анонсировала проверку Минздрава, Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), региональных органов власти и медицинских организаций на эффективность оказания финансовой поддержки медработникам, боровшимся с COVID-19.

При этом в конце месяца медики сообщили, что не получают положенные выплаты, в некоторых городах прошли акции «Заплатите за COVID!». В Кремле пообещали разобраться с ситуацией.