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Пандемия коронавируса ,  
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Правительство выделило более ₽11,2 млрд на стимулирующие выплаты медикам

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Правительство России выделило более 11,2 млрд руб. на стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Минздрав будет контролировать целевое и эффективное использование выделенных средств. Ведомство должно представить доклад в правительство до 1 ноября, говорится в распоряжении.

В начале сентября Счетная палата России анонсировала проверку Минздрава, Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), региональных органов власти и медицинских организаций на эффективность оказания финансовой поддержки медработникам, боровшимся с COVID-19.

При этом в конце месяца медики сообщили, что не получают положенные выплаты, в некоторых городах прошли акции «Заплатите за COVID!». В Кремле пообещали разобраться с ситуацией.

В НИИ Минздрава предложили лишать медиков выплат за отказ от вакцинации
Общество
Фото:Елена Афонина / ТАСС

Стимулирующие выплаты для медиков, которые работают с пациентами с COVID-19, были установлены с апреля на три месяца. Затем их продлили до конца лета. Для младшего медперсонала выплаты начинаются от 25 тыс. руб., а для врачей они могут составлять до 80 тыс. руб.

В конце августа вице-премьер Татьяна Голикова попросила президента России Владимира Путина продлить дополнительные выплаты медикам в полном объеме до сентября. Позже премьер-министр Михаил Мишустин объявил о продолжении стимулирующих выплат.

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Путин 29 сентября предложил продлить выплаты медикам в том же объеме и на октябрь. После этого, по словам главы государства, можно будет перейти к посменной оплате труда врачей, работающих с коронавирусными больными. Он предположил, что такая поддержка может быть «более социально справедливой».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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коронавирус медики правительство России
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