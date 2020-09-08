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Пандемия коронавируса ,  
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Счетная палата проверит выплаты медработникам за борьбу с COVID-19

Счетная палата России проверит Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), региональные органы власти и медицинские организации на эффективность оказания финансовой поддержки медработникам, боровшимся с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Счетная палата дополнила План проверок еще одним контрольным мероприятием, направленным на оценку эффективности оказания финансовой поддержки медицинским работникам, которые помогали гражданам с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Основной целью этого мероприятия станет проверка использования средств федерального бюджета, выделенных на стимулирующие выплаты.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В ведомстве указали, что проверка станет дополнением к включенному ранее в план анализу осуществления стимулирующих выплат медработникам.

Стимулирующие выплаты для медиков, которые работают зараженными коронавирусной инфекцией, были установлены с апреля на три месяца, а затем их продлили до конца лета. В конце августа вице-премьер Татьяна Голикова попросилапрезидента России Владимира Путина продлить выплаты на сентябрь.

Для младшего медперсонала выплаты начинаются от 25 тыс. руб., а для врачей они могут доходить до 80 тыс. руб.

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Теги: Счетная палата, медработники, проверка
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