Счетная палата проверит выплаты медработникам за борьбу с COVID-19

Счетная палата России проверит Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), региональные органы власти и медицинские организации на эффективность оказания финансовой поддержки медработникам, боровшимся с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Счетная палата дополнила План проверок еще одним контрольным мероприятием, направленным на оценку эффективности оказания финансовой поддержки медицинским работникам, которые помогали гражданам с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Основной целью этого мероприятия станет проверка использования средств федерального бюджета, выделенных на стимулирующие выплаты.

В ведомстве указали, что проверка станет дополнением к включенному ранее в план анализу осуществления стимулирующих выплат медработникам.