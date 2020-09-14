НИИ Минздрава предложил лишать медиков выплат за отказ от вакцинации

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Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава предложил лишить стимулирующих выплат за борьбу с COVID-19 тех медиков, которые отказываются от вакцинации. Это предложение содержится в докладе, подготовленном под общей редакцией научного руководителя института, академика РАН Владимира Стародубова, передает «Медвестник».

«На наш взгляд, необходимо установить условием получения определенных мер социальной поддержки медицинских работников прохождение ими вакцинации против COVID-19», — говорится в докладе. Авторы отметили, что исключения могут быть сделаны только при наличии у работников противопоказаний и иных объективных причин.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил в разговоре с РБК, что ведомство изучает все предложения экспертов, но твердо придерживается принципа добровольности вакцинации. Кузнецов отметил, что вакцинация россиян, входящих в группу риска, в том числе медработников, представляется важным и эффективным инструментом их защиты.

Директора Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Ольга Кобякова в беседе с РБК пояснила, что инициатива о лишении социальных выплат в случае отказа от вакцинации не является официальной позицией института.

«Вакцинация может и должна быть исключительно добровольной, и медицинские работники здесь не исключение», — отметила Кобякова. По ее словам, что для победы над эппидемией нужна активная информационная кампания, разъясняющая необходимость массовой вакцинации.