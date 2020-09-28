Кремль пообещал разобраться после акций медиков «заплатите за COVID»

Власти России будут разбираться в ситуации с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией, после прошедшей в выходные акции «Заплатите за COVID!». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Безусловно будем разбираться. <...> Такие ситуации являются предметом пристального внимания как на региональном уровне, так и на федеральном», — отвесил Песков на соответствующий вопрос.

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оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

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