Пандемия коронавируса , 28 сен, 13:25
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Кремль пообещал разобраться после акций медиков «заплатите за COVID»
Власти России будут разбираться в ситуации с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией, после прошедшей в выходные акции «Заплатите за COVID!». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Безусловно будем разбираться. <...> Такие ситуации являются предметом пристального внимания как на региональном уровне, так и на федеральном», — отвесил Песков на соответствующий вопрос.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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