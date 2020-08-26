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Пандемия коронавируса ,  
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Голикова попросила продлить на сентябрь выплаты врачам за борьбу с COVID

Татьяна Голикова
Татьяна Голикова (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Вице-премьер Татьяна Голикова попросила президента России Владимира Путина продлить до сентября стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными COVID-19. Об этом она сказала во время совещания президента с членами правительства, передает телеканал «Россия 24».

«Я бы просила вас согласиться с выработанным нами предложением о том, чтобы стимулирующие президентские выплаты, которые были введены вашим решением, были в полном объеме продлены на сентябрь 2020 года», — заявила Голикова.

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Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Она добавила, что 27 августа правительство России рассмотрит на заседании выделение дополнительных 12,1 млрд руб. на президентские выплаты врачам и медикам, работающим с коронавирусом, чтобы обеспечить их зарплатами за август.

Голикова также сообщила, что власти направят 9,8 млрд руб. регионам на выплаты медикам и 5 млрд руб. на выплаты тем медицинским работникам, организации которых находятся в ведении федеральных органов исполнительной власти и Московского государственного университета.

«Просим поддержать эти подходы правительства», — резюмировала вице-премьер.

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Ранее премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что правительство выступит с предложением продлить выплаты. Он отмечал, что региональные надбавки медработникам будут продлены до декабря.

Дополнительные выплаты для медицинских сотрудников, работающих с коронавирусными больными, по предложению Путина были установлены с апреля. Изначально они вводились на три месяца, затем выплаты продлили до конца лета. Надбавки для младшего персонала начинаются от 25 тыс. руб., для врачей сумма выплат составляет до 80 тыс.

Теги: Владимир Путин, коронавирус, Татьяна Голикова, выплаты
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