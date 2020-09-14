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Мишустин продлил стимулирующие выплаты врачам за борьбу с COVID-19

Премьер-министр также сообщил, что уже подготовлено постановление о продлении до 15 октября выплат социальным работникам
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российские медики получат стимулирующие выплаты за работу с больными коронавирусной инфекцией COVID-19 и в сентябре 2020 года. Соответствующее постановление правительства уже подписано, заявил в понедельник, 14 сентября, на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительство приняло решение продлить еще на один месяц, сентябрь, медицинским работникам стимулирующие выплаты <...> Как и прежде с перерасчетом на отпускные», — заявил Мишустин (трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24»).

Премьер-министр также сообщил, что уже подготовлено постановление о продлении до 15 октября выплат социальным работникам.

В конце августа вице-премьер Татьяна Голикова попросила президента Владимира Путина продлить до сентября стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными COVID-19.

В начале сентября Мишустин заявил, что правительство выделит на стимулирующие выплаты  врачам, среднему и младшему медперсоналу и водителям скорых почти 22 млрд руб. и еще 1,8 млрд руб. на поддержку работников социальных учреждений, среди которых есть дома престарелых и интернаты для инвалидов.

Стимулирующие выплаты для медиков, которые работают с коронавирусными пациентами, были установлены с апреля на три месяца. Затем их продлили до конца лета. Для младшего медперсонала выплаты начинаются от 25 тыс. руб., а для врачей они могут составлять до 80 тыс. руб.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Михаил Мишустин, коронавирус
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