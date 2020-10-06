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МИД выразил надежду на разрешение ситуации в Киргизии без применения силы

Фото:Владимир Пирогов / Reuters
Фото: Владимир Пирогов / Reuters

Россия призывает политические силы Киргизии быть мудрыми и ответственными, а также надеется на мирное разрешение внутриполитического кризиса в республике. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

«Надеемся на скорейшее разрешение кризисной ситуации в правовом поле, путем переговоров и без применения силы», — говорится в сообщении. В ведомстве также призвали все политические силы в этот критический для страны момент проявить мудрость и ответственность, чтобы сохранить внутреннюю стабильность и безопасность.

Протесты после выборов в Киргизии. Главное
Политика
Фото:Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

В ведомстве также подчеркнули, что Россия заинтересована в обеспечении политической стабильности в республике, так как Киргизия является ее партнером и союзником. По мнению МИДа, приоритетным сейчас должно стать обеспечение условий для демократического развития страны.

Протесты в Киргизии начались 5 октября после объявления предварительных результатов парламентских выборов. Согласно данным ЦИК, только четыре партии из 16 смогли преодолеть барьер в 7% голосов. В связи с этим сторонники проигравших партий вышли на митинг, который затем перерос в столкновения с правоохранителями. Для разгона протестующих силовики использовали светошумовые гранаты и водометы. В результате пострадали 590 человек, один погиб.

ЦИК Киргизии признала результаты выборов недействительными
Политика
Фото:Владимир Пирогов / Reuters

К настоящему моменту митингующие захватили здание Белого дома, мэрии Бишкека, МВД, а также штурмовали Госкомитет национальной безопасности. Кроме того, протестующие освободили из СИЗО бывшего президента Алмазбека Атамбаева, бывших премьер-министров Сапара Исакова и Жанторо Сатыбалдиева, экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова и экс-сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева.

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ЦИК аннулировала результаты парламентских выборов, однако протесты все еще продолжаются. Президент республики Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее попыткой захвата власти.

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