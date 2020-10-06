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Парламент Киргизии не смог собрать кворум для внеочередного заседания

Фото:Владимир Воронин / AP
Фото: Владимир Воронин / AP

В Киргизии не смогли собрать кворум для проведения внеочередного заседания жогорку кенеша (парламента страны). Об этом сообщает 24.kg.

Заседание должно было пройти в гостинице «Достук» (здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента, ранее заняли протестующие). Однако депутатам не удалось собрать достаточное число участников. Часть депутатов собралась в Доме кино.

Парламент Киргизии состоит из 120 депутатов. Для того, чтобы решения, принятые на заседании депутатов, были легитимными, в нем должны участвовать более половины членов парламента.

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Фото:Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

Несмотря на отсутствие кворума, 35 парламентариев, присутствующих на заседании в отеле «Достук», одобрили назначение Садыра Жапарова исполняющим обязанности премьер-министра Киргизии, сообщает 24.kg со ссылкой на гражданского активиста Аманбола Бабакулова.

«Кворума нет. Но 35 присутствующих депутатов дали согласие поддержать кандидатуру Садыра Жапарова», — сказал Бабакулов, добавив, что сам Жапаров находится в суде, где рассматривается его уголовное дело.

Жапаров — бывший депутат парламента, в ночь на 6 октября его освободили из колонии. В 2018 году Жапарова приговорили к 11,5 годам за незаконный митинг и захват в заложники губернатора Иссык-Кульской области Эмилбека Каптагаева.

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Парламент собирался обсудить стабилизацию ситуации в стране. 24.kg отмечает, что жогорку кенеш на данный момент — единственный легитимный орган.

Созданный оппозицией Координационный совет, в который вошли восемь партий, рассматривает два варианта восстановления порядка в республике. В частности, не исключается добровольный уход с поста президента Сооронбая Жээнбекова или объявление ему импичмента.

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Накануне в Бишкеке прошел митинг сторонников проигравших парламентские выборы партий, переросший затем в столкновения с правоохранительными органами. Протестующие захватили Белый дом и здание мэрии, а также освободили из СИЗО бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Силовики при разгоне протестующих применяли спецсредства, пострадали около 600 человек, один погиб.

ЦИК 6 октября признала недействительными результаты выборов в парламент Киргизии. Президент Жээнбеков заявил о попытке смены власти в стране.

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