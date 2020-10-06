Парламент Киргизии не смог собрать кворум для внеочередного заседания

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В Киргизии не смогли собрать кворум для проведения внеочередного заседания жогорку кенеша (парламента страны). Об этом сообщает 24.kg.

Заседание должно было пройти в гостинице «Достук» (здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента, ранее заняли протестующие). Однако депутатам не удалось собрать достаточное число участников. Часть депутатов собралась в Доме кино.

Парламент Киргизии состоит из 120 депутатов. Для того, чтобы решения, принятые на заседании депутатов, были легитимными, в нем должны участвовать более половины членов парламента.

Несмотря на отсутствие кворума, 35 парламентариев, присутствующих на заседании в отеле «Достук», одобрили назначение Садыра Жапарова исполняющим обязанности премьер-министра Киргизии, сообщает 24.kg со ссылкой на гражданского активиста Аманбола Бабакулова.