Путин и Лукашенко созвонились после взаимных санкций Белоруссии и ЕС

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 77,28 (-1,51) Инвестиции, 01 окт, 13:30
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 90,72 (-1,71) Инвестиции, 01 окт, 13:30
Тренер «Спартака» заявил о приближении к футболу своей мечты Спорт, 13:51 Toyota назвала российские цены на специальную версию RAV4 Авто, 13:50 Как измерить вовлеченность сотрудников с помощью пульс-опросов Pro, 13:47 Последствия удара по Степанакерту. Видео Политика, 13:45 Видео дня: Джим Керри предстал в образе Джо Байдена в скетче SNL Стиль, 13:44 Автомобиль с характером: Mercedes-Benz GLE купе РБК и Mercedes-Benz, 13:42 Задержан обвинявший районных чиновников в поджоге леса мэр Усть-Кута Общество, 13:39 В Ульяновской области людям старше 65 лет рекомендовали оставаться дома Общество, 13:38 Омские врачи ответили на обвинение Навального Общество, 13:37 «Аэрофлот» привлечет ₽80 млрд в ходе допэмиссии Бизнес, 13:35 ЕЦБ подал заявку на регистрацию товарного знака «цифровой евро» Крипто, 13:35 Как DeFi совершенствует независимую финансовую систему Крипто, 13:32 Голикова назвала отличие текущей ситуации с коронавирусом от весенней Общество, 13:32 Transperensy обвинила риелторов в нарушении антиотмывочных законов Бизнес, 13:30
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Путин и Лукашенко созвонились после взаимных санкций Белоруссии и ЕС

Лидеры обсудили ситуацию в обеих странах «во взаимосвязи с имеющимися европейскими проблемами». Ранее ЕС ввел санкции против ряда чиновников Белоруссии за возможные фальсификации на выборах, Минск ответил зеркально
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили «целый ряд международных проблем». Об этом со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера сообщило государственное агентство БелТА.

Президенты в том числе обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Бои между Азербайджаном и Арменией в этом регионе возобновились с конца сентября.

Помимо обстановки в Карабахе Путин и Лукашенко «во взаимосвязи с имеющимися европейскими проблемами <...> обсудили ситуацию в Беларуси и России и обменялись подробной информацией об обстановке внутри стран».

Ранее Евросоюз согласовал санкции против ряда белорусских чиновников, которые, по его мнению, были причастны к фальсификации выборов президента республики и нарушению прав человека при разгоне протестов. Белоруссия, в свою очередь, тут же ввела ответные санкции против некоторых официальных лиц ЕС.

Песков «скорее позитивно» оценил отсутствие Лукашенко в списке санкций ЕС
Политика
<p>Александр Лукашенко</p>

Среди других тем, которые обсудили Путин и Лукашенко, были рост заболеваемости коронавирусом, дальнейшие действия по восстановлению транспортного сообщения между странами, а также итоги прошедших совместных военных учений «Славянское братство-2020».

Евросоюз не признал итоги выборов президента Белоруссии, которые объявила ЦИК республики. По ее данным, Лукашенко, который выдвигался на шестой срок подряд, поддержали 80,1% проголосовавших избирателей. Оппозиция же настаивает, что 70–80%, напротив, получила соперница действующего президента Светлана Тихановская. ЦИК объявила, что оппозиционный кандидат набрала 10,1%.

Читайте на РБК Pro
Как стать Cпикером: cоветы основателя re:Store Евгения Бутмана Как управлять талантами в эру «масштабного бунтарства» — часть I Билл Гейтс — о безумии конспирологов и новом Стиве Джобсе Стратегия Иванушки-дурачка: как топ-менеджеру выйти из тупика за 9 шагов

После выборов президента в Белоруссии начались забастовки на крупных предприятиях и массовые демонстрации. Силовики разгоняли протестующих с помощью слезоточивого газа, светошумовых гранат, дубинок и других специальных средств. Тысячи человек были задержаны, десятки жителей и журналистов пострадали. Члены президиума нового оппозиционного органа по передаче власти Тихановской — координационного совета — по большей части были задержаны или покинули страну.

Лукашенко неоднократно говорил, что протестами в Белоруссии руководят из-за рубежа. Выборы президента он счел состоявшимися. Их итоги признала и Россия.

Автор
Виктория Полякова
Александр Лукашенко Владимир Путин санкции
Материалы по теме
Макрон объяснил отсутствие Лукашенко в санкционном списке Евросоюза
Политика
Евросоюз согласовал санкции против Белоруссии
Политика
Песков «скорее позитивно» оценил отсутствие Лукашенко в списке санкций ЕС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter