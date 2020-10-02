Путин и Лукашенко созвонились после взаимных санкций Белоруссии и ЕС

Лидеры обсудили ситуацию в обеих странах «во взаимосвязи с имеющимися европейскими проблемами». Ранее ЕС ввел санкции против ряда чиновников Белоруссии за возможные фальсификации на выборах, Минск ответил зеркально

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили «целый ряд международных проблем». Об этом со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера сообщило государственное агентство БелТА.

Президенты в том числе обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Бои между Азербайджаном и Арменией в этом регионе возобновились с конца сентября.

Помимо обстановки в Карабахе Путин и Лукашенко «во взаимосвязи с имеющимися европейскими проблемами <...> обсудили ситуацию в Беларуси и России и обменялись подробной информацией об обстановке внутри стран».

Ранее Евросоюз согласовал санкции против ряда белорусских чиновников, которые, по его мнению, были причастны к фальсификации выборов президента республики и нарушению прав человека при разгоне протестов. Белоруссия, в свою очередь, тут же ввела ответные санкции против некоторых официальных лиц ЕС.