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Протесты в Белоруссии ,  
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Правозащитники сообщили о задержании более 200 протестующих в Белоруссии

Порядка 225 человек задержали на акциях протеста, проходивших 4 октября в Минске и в других белорусских городах. Об этом сообщается на сайте правозащитного центра «Весна».

Речь идет об акциях протеста, проходивших в поддержку политических заключенных.

В числе задержанных есть фотокорреспондент, журналисты различных белорусских СМИ. Среди задержанных есть также один гражданин России. 

Ранее сообщалось, что в ходе акции протестов в Белоруссии задержали 49 человек. Наибольшее число пришлось на Минск, где задержали 35 человек. Также четыре человека задержали в Витебске, четверых — в Бресте и трое — в Гродно. Еще два человека были арестованы в Могилеве и Гомеле.

Как сообщали местные СМИ, в районе Дворца спорта на Проспекте победителей в Минске силовики применили водометы для разгона демонстрантов.

Новые протесты и водометы на улицах Минска. Фоторепортаж
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Массовые акции протеста проходят в Белоруссии после президентских выборов, прошедших 9 августа.

Согласно данным ЦИК республики, победу на них одержал действующий президент Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Его соперница от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10,09% голосов. Против всех проголосовали 4,59%. В штабе Тихановской не признали итогов выборов. Впоследствии Тихановская была вынуждена уехать в Литву.

Лукашенко официально вступил в должность президента 23 сентября во время закрытой церемонии инаугурации. Ранее дата его инаугурации не анонсировалась.

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