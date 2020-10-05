Солодов объяснил снимки «Гринпис» с пятнами на воде у берегов Камчатки

Владимир Солодов (Фото: kamgov_41/ Youtube)

Видео: пресс-служба Минприроды РФ

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Снимки «Гринпис», на которых видны пятна на поверхности воды у берегов Камчатки, не являются показательными. Об этом заявил глава региона Владимир Солодов во время совещания с главой краевого Минприроды. Видео совещания поступило в РБК.

Ранее активисты «Гринпис» опубликовали фотографии нескольких пятен неизвестного происхождения. «В разных местах мы наблюдали на поверхности океана желтоватую пену, вода также непрозрачная», — рассказал руководитель климатического проекта «Гринпис» в России Василий Яблоков.

«Это не нефтяное пятно, а впадение пресной воды в соленую», — объяснил снимки «Гринпис» губернатор.

По словам Солодова, общественное мнение в Москве и Центральной России по данному вопросу «гораздо более перевозбуждено», чем на Камчатке, где местные жители отдыхают, жарят шашлыки и «удивленно читают новости из Москвы о нас».