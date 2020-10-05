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Солодов объяснил снимки «Гринпис» с пятнами на воде у берегов Камчатки

Владимир Солодов
Владимир Солодов (Фото: kamgov_41/ Youtube)

Видео: пресс-служба Минприроды РФ
Видео: пресс-служба Минприроды РФ
Video

Снимки «Гринпис», на которых видны пятна на поверхности воды у берегов Камчатки, не являются показательными. Об этом заявил глава региона Владимир Солодов во время совещания с главой краевого Минприроды. Видео совещания поступило в РБК.

Ранее активисты «Гринпис» опубликовали фотографии нескольких пятен неизвестного происхождения. «В разных местах мы наблюдали на поверхности океана желтоватую пену, вода также непрозрачная», — рассказал руководитель климатического проекта «Гринпис» в России Василий Яблоков.

«Это не нефтяное пятно, а впадение пресной воды в соленую», — объяснил снимки «Гринпис» губернатор.

По словам Солодова, общественное мнение в Москве и Центральной России по данному вопросу «гораздо более перевозбуждено», чем на Камчатке, где местные жители отдыхают, жарят шашлыки и «удивленно читают новости из Москвы о нас».

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Фото:Анна Стрельченко / ТАСС

Он подтвердил факт загрязнения и гибели морских обитателей, но подчеркнул, что среди крупных представителей морской фауны были обнаружены лишь четыре тюленя. Один из них был с физическими повреждениями, заверил Солодов. «Скорее всего, в море ему голову откусила косатка, а туловище было выброшено на берег», — сказал губернатор.

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Глава региона также обратил внимание, что ожоги роговицы получили восемь серферов, тогда как пляж ежедневно посещают больше тысячи человек. Солодов сообщил, что с 6 октября волонтеры будут фиксировать все факты гибели морских животных, фотографировать и выкладывать их.

Ранее Минприроды России передало, что предварительные результаты проб воды с Камчатки на наличие хлоридов, фосфат-ионов, железа и нефтепродуктов не показали серьезных превышений нормы токсичных элементов.

В конце сентября местные жители начали жаловаться на изменение цвета воды на Халактырском пляже. Серферы сообщили об ухудшении самочувствия после пребывания в воде. На побережье также нашли множество погибших морских животных.

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Региональное Минприроды 3 октября опубликовало видеозапись с побережья с комментарием: «Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый». Тем не менее в тот же день журналист Юрий Дудь показал снятое местными серферами видео, на котором заметны нефтяные пятна в прибрежной зоне Тихого океана.

Солодов пообещал, что если в процессе проверки выяснится, что должностные лица Камчатского края замалчивали факты, то они сразу будут уволены.

По данному факту было возбуждено дело по ст. 8.42 КоАП (нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта).

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