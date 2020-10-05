WWF показал новые фото с погибшими на Камчатке морскими животными

Всемирный фонд дикой природы (WWF) России показал новые фотографии с побережья Малой, Средней Лагерной и Авачинской бухт, на которых можно увидеть выброшенных на берег морских обитателей, а также растения.

Согласно сообщению, эксперты фонда провели оценку ситуации на месте происшествия, которая усиливает предположения о загрязнении прибрежной акватории Тихого океана высокотоксичными веществами с высокой растворимостью, поскольку погибли и донные организмы.

По словам доктора биологических наук, координатора программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Сергея Коростелева, на фото можно увидеть многочисленные красные водоросли, которые обитают на большой глубине и которым не страшен шторм. В естественных условиях они могут оказаться на берегу в крайне редких случаях и не в таком количестве.