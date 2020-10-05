Глава Минприроды сообщит первые выводы по ситуации на Камчатке

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Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин расскажет об экологической ситуации на Камчатке в связи с изменением цвета воды и гибелью животных на Камчатке. Об, как передает «Интерфакс», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Министр Кобылкин держит это на контроле, занимается этим вопросом, находится на связи с регионом и имеет в виду во второй половине дня вам, журналистам, рассказать о том, что происходит, какие первые выводы, какая еще информация потребуется для окончательных заключения», — сказал Песков.

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