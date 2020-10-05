Власти Камчатки заявили о снижении показателей загрязнения воды

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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что в прибрежной акватории Тихого океана превышения концентрации нефтепродуктов в настоящий момент не выявлено. Его слова приводятся на сайте регионального правительства.

Если предыдущие исследования Роспотребнадзора

показывали превышение нормы, то сейчас показатели «существенно снижаются», отметил Солодов. По его словам, пробы, взятые в бухте Лагерная 3 октября, показывали, что предельно допустимая концентрация нефтепродуктов была превышена в семь-девять раз.

«Так, на вчерашний день пробы, взятые в тех же местах, показывают превышение всего в 1,2 раза, то есть практически находятся в норме», — сказал он.

В остальных местах, в том числе на Халактырском пляже, концентрация нефтепродуктов находится в пределах нормы, добавил губернатор.

Специалисты оценивают санитарно-химические, микробиологические, вирусологические и радиохимические показатели, а также измеряют гамма-фон. Пробы направлены в лабораторию федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, чтобы провести более точный анализ.