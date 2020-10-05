«Роскосмос» показал снимки побережья Камчатки со спутников
«Роскосмос» передал фотографии побережья Камчатки, сделанные со спутников, следственным органам и властям региона. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.
«Российские спутники дистанционного зондирования Земли проводят мониторинг экологической обстановки прибрежных районов Камчатского полуострова», — отметили в «Роскосмосе».
В госкорпорации добавили, что съемку удалось провести, несмотря на облачность, и ее результаты уже отправлены для дальнейшей экспертизы. На кадрах можно увидеть Халактырский пляж, Авачинскую губу, Бабью, Малую Лагерную и Большую Лагерную бухты.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат материалы проверки о массовой гибели животных на Камчатке.