«Роскосмос» показал снимки побережья Камчатки со спутников

В пресс-службе ведомства также сообщили, что сейчас на месте происшествия работают криминалисты регионального управления СК. Они взяли пробы морской воды, воздуха и песка для дальнейших исследований.

В конце сентября жители Камчатки начали сообщать о том, что морская вода изменила цвет, на берегу оказались мертвые морские животные. Побывавшие в океане серферы рассказали о жжении в глазах и признаках отравления.

Позднее журналист Юрий Дудь выложил запись, сделанную местными серферами, на которой было видно нефтяное пятно в океане у пляжа, а также множество мертвых морских обитателей.

Среди возможных причин происшествия губернатор Камчатского края Владимир Солодов называл техногенное загрязнение, связанное с деятельностью человека, природные воздействия или сейсмическую активность. В Камчатгидромете ранее предположили, что причиной массовой гибели морских животных стало загрязнение придонного слоя прибрежной акватории Тихого океана.

По данному факту было возбуждено дело по признакам правонарушения по ст. 8.42 КоАП (нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта).