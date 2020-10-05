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Общество ,  
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«Роскосмос» показал снимки побережья Камчатки со спутников

Фото:roscosmos / VK Фото:roscosmos / VK Фото:roscosmos / VK
Фото: roscosmos / VK

«Роскосмос» передал фотографии побережья Камчатки, сделанные со спутников, следственным органам и властям региона. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

«Российские спутники дистанционного зондирования Земли проводят мониторинг экологической обстановки прибрежных районов Камчатского полуострова», — отметили в «Роскосмосе».

В госкорпорации добавили, что съемку удалось провести, несмотря на облачность, и ее результаты уже отправлены для дальнейшей экспертизы. На кадрах можно увидеть Халактырский пляж, Авачинскую губу, Бабью, Малую Лагерную и Большую Лагерную бухты.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат материалы проверки о массовой гибели животных на Камчатке.

В пресс-службе ведомства также сообщили, что сейчас на месте происшествия работают криминалисты регионального управления СК. Они взяли пробы морской воды, воздуха и песка для дальнейших исследований.

Власти Камчатки заявили о снижении показателей загрязнения воды
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Фото:Sergestan / Twitter

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В конце сентября жители Камчатки начали сообщать о том, что морская вода изменила цвет, на берегу оказались мертвые морские животные. Побывавшие в океане серферы рассказали о жжении в глазах и признаках отравления.

Позднее журналист Юрий Дудь выложил запись, сделанную местными серферами, на которой было видно нефтяное пятно в океане у пляжа, а также множество мертвых морских обитателей.

На Камчатке девять человек обратились к врачам с ожогами глаз
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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Среди возможных причин происшествия губернатор Камчатского края Владимир Солодов называл техногенное загрязнение, связанное с деятельностью человека, природные воздействия или сейсмическую активность. В Камчатгидромете ранее предположили, что причиной массовой гибели морских животных стало загрязнение придонного слоя прибрежной акватории Тихого океана.

По данному факту было возбуждено дело по признакам правонарушения по ст. 8.42 КоАП (нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта).

Роскосмос фотографии съемка спутник Камчатка
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Власти Камчатки заявили о снижении показателей загрязнения воды
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Материалы о гибели животных на Камчатке передали в центральный аппарат СК
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Губернатор Камчатки назвал возможные причины загрязнения воды
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