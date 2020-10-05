В Кремле заявили о гибком подходе к переводу администрации на удаленку

Дмитрий Песков (Фото: Seth Wenig / AP)

Сотрудники некоторых подразделений администрации президента перешли на удаленную работу на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«В администрации президента в тех подразделениях, где это возможно, перешли сотрудники на удаленную работу. В тех подразделениях, где это невозможно, этого не произошло», — отметил он.

Песков добавил, что в администрации президента к переходу на удаленку подходят гибко.

Ранее столичные власти обязали работодателей с 5 октября перевести на удаленную работу не менее 30% своих сотрудников из-за роста заболеваемости коронавирусом.