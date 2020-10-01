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Антикризисные меры ,  
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Власти увеличат финансирование управделами и администрации президента

Рост финансирования объясняется изменением структуры администрации и увеличением субсидий неправительственным организациям. Расходы непосредственно на обеспечение деятельности Владимира Путина снизятся
Фото:Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Правительство предложило увеличить ассигнования по подразделу бюджета «Функционирование президента Российской Федерации» на 11,8% в 2021 году по сравнению с планами до пандемии. Об этом говорится в проекте федерального бюджета на 2021–2023 годы.

Расходы по этому подразделу составят почти 27,5 млрд рублей в следующем году. В 2022 году они будут на уровне около 27 млрд руб. (на 7,7% больше, чем предполагалось изначально).

В составе этого подраздела около 149 млн рублей ежегодно пойдет на «содержание и функционирование» президента. Около 14,8 млрд рублей в 2021 году — на обеспечение функционирование администрации президента. Более 1,2 млрд руб. ежегодно закладывается на обеспечение зарубежных визитов делегаций высших органов власти. И по 11,3 млрд рублей ежегодно — на Управление делами президента и подведомственные учреждения, из которых 10,2 млрд руб. пойдет на субсидии от Управделами на поддержку неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества.

Еще чуть более 300 млн руб. ежегодно будет направляться в виде субсидий Ельцин-центру («центрам исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий»).

Рост ассигнований по этому подразделу объясняется увеличением расходов на содержание администрации президента на 1,15 млрд руб. (по сравнению с заложенными изначально) «в том числе в связи со структурными изменениями, произошедшими в 2020 году», а также ростом планируемых субсидий неправительственным организациям более чем на 2 млрд руб., следует из пояснительной записки и приложений к проекту бюджета.

При этом расходы на содержание и обеспечение функционирование Владимира Путина сократятся по сравнению с докризисным планом: примерно со 164 млн руб. до 149 млн руб. Это может быть связано с оптимизацией незащищенных статей бюджета на 10% в 2021–2023 годах и тем, что в 2021 году (1 октября) не будет проводиться плановая индексация зарплат госслужащих, судей, прокурорских работников (это решение должно также затронуть и президента).

Правительство сэкономит ₽200 млрд на переносе реформы зарплат чиновников
Экономика
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

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Ранее в сентябре правительство решило перенести на 2023 год реформу системы материальной мотивации федеральных госслужащих. За счет этого планируется сэкономить около 200 млрд руб. В Минфине сообщили, что перенос повышения зарплат чиновникам связан с необходимостью финансирования первоочередных мероприятий для устойчивого развития экономики в условиях распространения коронавируса. Суть реформы в сокращении числа госчиновников и повышении им окладов.

В 2021 году расходы бюджета на национальную экономику впервые за семь слет превысят траты на оборону — 3,37 трлн руб. против 3,11 трлн руб. Из-за сокращений доходов казны и антикризисных трат в период пандемии коронавируса бюджет на следующие три года будет дефицитным.

Авторы
Иван Ткачёв, Михаил Котляр
Владимир Путин бюджет администрация президента
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