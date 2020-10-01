Власти увеличат финансирование управделами и администрации президента

Рост финансирования объясняется изменением структуры администрации и увеличением субсидий неправительственным организациям. Расходы непосредственно на обеспечение деятельности Владимира Путина снизятся

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Правительство предложило увеличить ассигнования по подразделу бюджета «Функционирование президента Российской Федерации» на 11,8% в 2021 году по сравнению с планами до пандемии. Об этом говорится в проекте федерального бюджета на 2021–2023 годы.

Расходы по этому подразделу составят почти 27,5 млрд рублей в следующем году. В 2022 году они будут на уровне около 27 млрд руб. (на 7,7% больше, чем предполагалось изначально).

В составе этого подраздела около 149 млн рублей ежегодно пойдет на «содержание и функционирование» президента. Около 14,8 млрд рублей в 2021 году — на обеспечение функционирование администрации президента. Более 1,2 млрд руб. ежегодно закладывается на обеспечение зарубежных визитов делегаций высших органов власти. И по 11,3 млрд рублей ежегодно — на Управление делами президента и подведомственные учреждения, из которых 10,2 млрд руб. пойдет на субсидии от Управделами на поддержку неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества.

Еще чуть более 300 млн руб. ежегодно будет направляться в виде субсидий Ельцин-центру («центрам исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий»).

Рост ассигнований по этому подразделу объясняется увеличением расходов на содержание администрации президента на 1,15 млрд руб. (по сравнению с заложенными изначально) «в том числе в связи со структурными изменениями, произошедшими в 2020 году», а также ростом планируемых субсидий неправительственным организациям более чем на 2 млрд руб., следует из пояснительной записки и приложений к проекту бюджета.