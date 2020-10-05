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В Москве выявили более 3,5 тыс. новых случаев заражения COVID-19

За последние сутки в Москве от COVID-19, по данным оперативного штаба, скончалось 27 пациентов, 913 человек излечились от болезни
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

За последние сутки в Москве выявлено 3537 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, следует из данных оперативного штаба столицы. По сравнению с предыдущими сутками число заражений выросло на 210, или на 6,3%.

За последние две недели число выявляемых за сутки больных выросло в Москве почти вчетверо и вернулось на уровень середины мая. Зафиксированный в понедельник показатель оказался максимальным с 19 мая — тогда в столице было выявлено 3545 больных COVID-19.

За последние сутки в Москве от COVID-19, по данным оперативного штаба, скончались 27 пациентов, 913 человек излечились от болезни.

Утром 5 октября заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила об утверждении стандарта лечения больных COVID-19 в стационарах. «Стандартом стационарной помощи становится использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемых при цитокиновом шторме, применение технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер. Это позволяет обеспечить пациента комплексной терапией, снизить последствия тяжелого состояния», — рассказала вице-мэр.

В России второй день подряд выявили больше 10 тыс. заболевших COVID
Общество
Фото:Игорь Онучин / ТАСС

В России в целом за последние сутки выявили 10 888 новых случаев заражения COVID-19, что стало одним из самых высоких показателей с начала пандемии.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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