Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 78,09 (+0,81) Инвестиции, 02 окт, 14:08
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 91,58 (+0,85) Инвестиции, 02 окт, 14:08
Правительство поможет Уралвагонзаводу реструктурировать долг перед ВТБ Финансы, 00:00 Как экстремалы контролируют страх РБК и Jeep, 04 окт, 23:30 Военные ЧФ начали следить за вошедшим в Черное море британским эсминцем Политика, 04 окт, 23:25 В Москве за сутки умерли 27 человек с коронавирусом Общество, 04 окт, 23:04 Азербайджан сообщил о взятии еще девяти сел в Нагорном Карабахе Политика, 04 окт, 22:50 Азербайджан обвинил Армению в обстреле города у ГЭС Политика, 04 окт, 22:25 Губернатор пообещал «на самом высоком уровне» следить за делом Славиной Общество, 04 окт, 22:21 Владельцы 33,9% FESCO обвинили Магомедова в выводе $1 млрд из компании Бизнес, 04 окт, 22:17 Алиев назвал виновных в конфликте в Нагорном Карабахе Политика, 04 окт, 22:16 «Динамо» в первом матче после ухода Новикова победило «Краснодар» Спорт, 04 окт, 22:08 Пашинян напомнил об обязательствах России по договору перед Арменией Политика, 04 окт, 22:02 СМИ назвали немецкого тренера главным кандидатом на работу в «Динамо» Спорт, 04 окт, 21:47 Россия будет содействовать урегулированию конфликта Баку и Еревана Политика, 04 окт, 21:46 Врач предупредила о «самом опасном» при пандемии Общество, 04 окт, 21:38
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Азербайджан сообщил о взятии еще девяти сел в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии еще девяти населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил во время обращения к народу республики.

«Сегодня славная азербайджанская армия освободила следующие населенные пункты: город Джабраил, село Кархулу, село Шукурбейли, село Юхари Маралян, село Черекен, село Дашкесан, село Горовлу, село Декал, село Махмудлу, село Джафарабад», — сообщил глава республики.

Депутаты Армении и Азербайджана назвали способы окончить конфликт
Политика
Последствия обстрела города Степанакерт

Президент также обратился к жителям этих деревень с призывом прекратить попытки отделиться от Азербайджана. Он заявил, что намерен силой вернуть беженцев на их исконные территории.

Ранее Алиев сообщил в Twitter, что азербайджанская армия взяла город Джабраил и еще несколько ближайших населенных пунктов. В ответ на его заявление пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян написала в Facebook, что данное сообщение является фальсификацией.

Алиев сообщил о взятии Азербайджаном семи сел в Нагорном Карабахе
Политика

«Страницы официальных лиц Азербайджана и Турции в Twitter сейчас один за другим, празднуют «освобождение Джабраила», что является очередной фальсификацией», — говорится в посте.

Читайте на РБК Pro
Как стать Cпикером: cоветы основателя re:Store Евгения Бутмана Как управлять талантами в эру «масштабного бунтарства» — часть I Билл Гейтс — о безумии конспирологов и новом Стиве Джобсе Стратегия Иванушки-дурачка: как топ-менеджеру выйти из тупика за 9 шагов

Позднее она опубликовала видеозапись на которой, по ее словам, видно, как азербайджанские военные подверглись обстрелу и попытались убежать.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Армения Азербайджан Ильхам Алиев Нагорный Карабах
Материалы по теме
Азербайджан и Армения поспорили о взятии города Джабраил в Карабахе
Политика
Генпрокурор Азербайджана сообщил о 32 раненых при ударе по Гяндже
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter