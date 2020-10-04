Азербайджан сообщил о взятии еще девяти сел в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии еще девяти населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил во время обращения к народу республики.

«Сегодня славная азербайджанская армия освободила следующие населенные пункты: город Джабраил, село Кархулу, село Шукурбейли, село Юхари Маралян, село Черекен, село Дашкесан, село Горовлу, село Декал, село Махмудлу, село Джафарабад», — сообщил глава республики.

Президент также обратился к жителям этих деревень с призывом прекратить попытки отделиться от Азербайджана. Он заявил, что намерен силой вернуть беженцев на их исконные территории.

Ранее Алиев сообщил в Twitter, что азербайджанская армия взяла город Джабраил и еще несколько ближайших населенных пунктов. В ответ на его заявление пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян написала в Facebook, что данное сообщение является фальсификацией.