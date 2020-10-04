Азербайджан и Армения поспорили о взятии города Джабраил в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что военные взяли под контроль город Джабраил в непризнанной республике, об этом также заявили в Турции. В Армении и Нагорном Карабахе эти данные отрицают

Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Азербайджанские военные взяли под контроль город Джабраил в непризнанном Нагорном Карабахе и несколько окрестных сел. Об этом в своем Twitter заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

О взятии Джабраила также сообщили в Минобороны Турции «со ссылкой на источники в Азербайджане», передает Anadolu.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян назвала данные Баку и Анкары фейком, сообщает Sputnik-Армения.

В Нагорном Карабахе эту информацию также отрицают. «Распространяемая азербайджанскими СМИ информация о якобы захваченном Мехакаване (Джабраиле) является абсолютно ложной», — написал в своем Facebook пресс-секретарь президента непризнанной республики Ваграм Погосян, добавив, что армия Карабаха полностью контролирует ситуацию.