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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Азербайджан и Армения поспорили о взятии города Джабраил в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что военные взяли под контроль город Джабраил в непризнанной республике, об этом также заявили в Турции. В Армении и Нагорном Карабахе эти данные отрицают
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Азербайджанские военные взяли под контроль город Джабраил в непризнанном Нагорном Карабахе и несколько окрестных сел. Об этом в своем Twitter заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

О взятии Джабраила также сообщили в Минобороны Турции «со ссылкой на источники в Азербайджане», передает Anadolu.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян назвала данные Баку и Анкары фейком, сообщает Sputnik-Армения.

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В Нагорном Карабахе эту информацию также отрицают. «Распространяемая азербайджанскими СМИ информация о якобы захваченном Мехакаване (Джабраиле) является абсолютно ложной», — написал в своем Facebook пресс-секретарь президента непризнанной республики Ваграм Погосян, добавив, что армия Карабаха полностью контролирует ситуацию.

Джабраил с 1993 года контролируется Нагорно-Карабахской республикой, он находится в Гадрутском районе НКР. Город находится в 15 км к северу от границы с Ираном.

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Тем временем, как сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, обстрелу подверглась гражданская инфраструктура города Шуши в Карабахе. По словам Погосяна, город обстреляли ВС Азербайджана, погибли и пострадали мирные жители. Их число он не уточнил.

4 октября под новый обстрел попала и столица Нагорного Карабаха Степанакерт. В городе была слышна серия взрывов. Президент непризнанной республики Араик Арутюнян заявил, что в ответ распорядился нанести удар по военным объектам в азербайджанском городе Гянджа. По утверждению НКР, в результате был взорван военный аэродром. В Баку назвали данные об обстреле военных объектов ложью.

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По данным азербайджанской стороны, при обстреле Гянджи погиб человек, еще 32 получили ранения, инфраструктуре города и жилым домам был нанесен большой ущерб. Генпрокуратура республики завела в отношении Арутюняна уголовное дело по 15 статьям, обвинив его в действиях, направленных на умышленное убийство мирного населения и создание паники среди людей.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Автор
Наталия Анисимова
Азербайджан Армения Нагорный Карабах
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