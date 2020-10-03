Алиев сообщил о взятии Азербайджаном семи сел в Нагорном Карабахе
Азербайджанские войска заняли семь сел в трех районах Нагорного Карабаха. Об этом сообщил в Twitter президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Сегодня Азербайджанская армия освободила села Талыш Тертерского района, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шейбей и Гуйджак Джебраильского района и Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района», — написал Алиев.
Ранее 3 октября Алиев сообщил, что армия Азербайджана заняла село Мадагиз в Нагорном Карабахе. Это село будет переименовано в Суговушан, тем самым восстанавливается его историческое название, отметил президент.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией в районе Нагорного Карабаха возобновился утром 27 сентября. Обе страны ввели военное положение и обвинили друг друга в нарушении перемирия. Также Баку и Ереван сообщили о нападении на мирных жителей.