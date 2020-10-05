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Материалы о гибели животных на Камчатке передали в центральный аппарат СК

Сейчас на месте работают криминалисты ведомства, которые делают пробы воды, песка и воздуха. До этого глава Камчатки в качестве причин случившегося называл три версии: техногенную, природную и сейсмическую
Фото:Александр Пирагис / РИА Новости
Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства материалы доследственной проверки о массовой гибели животных на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба СК.

На месте происшествия работают криминалисты регионального управления СК — они взяли пробы морской воды, воздуха и песка для исследований.

Загрязнение воды и массовая гибель животных на Камчатке. Главное
Общество
Фото:Александр Пирагис / РИА Новости

Жители Камчатки начали сообщать о гибели морской фауны в конце сентября: в районе Халактырского пляжа недалеко от столицы региона на берег выбросились сотни животных, а вода изменила цвет. Побывавшие в воде люди и серферы заявляли о жжении в глазах, признаках отравления.

Краевое Минприроды опубликовало видео, в котором показывается чистое побережье. Его сопроводили комментарием «Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый». В то же время журналист Юрий Дудь выложил запись, сделанную местными серферами: на ней видно нефтяное пятно в океане у пляжа, а также множество мертвых морских обитателей.

В профильном министерстве сообщили, что вероятной причиной гибели фауны стало химическое загрязнение акватории: в воде было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов.

Губернатор Камчатки назвал возможные причины загрязнения воды
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Фото:ТАСС/ Анна Стрельченко

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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил о трех возможных версиях случившегося: техногенное загрязнение, природное явление (в регионе накануне был шторм) и сейсмическая активность. До этого он пообещал уволить всех, кто скрывал или приукрашивал ситуацию с загрязнением окружающей среды.

После гибели животных завели административное дело.

Проверками загрязнения занимается прокуратура и Следственный комитет. Дело взял под контроль полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Автор
Михаил Котляр
Камчатка СК загрязнение окружающей среды
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