Материалы о гибели животных на Камчатке передали в центральный аппарат СК

Сейчас на месте работают криминалисты ведомства, которые делают пробы воды, песка и воздуха. До этого глава Камчатки в качестве причин случившегося называл три версии: техногенную, природную и сейсмическую

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства материалы доследственной проверки о массовой гибели животных на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба СК.

На месте происшествия работают криминалисты регионального управления СК — они взяли пробы морской воды, воздуха и песка для исследований.

Жители Камчатки начали сообщать о гибели морской фауны в конце сентября: в районе Халактырского пляжа недалеко от столицы региона на берег выбросились сотни животных, а вода изменила цвет. Побывавшие в воде люди и серферы заявляли о жжении в глазах, признаках отравления.

Краевое Минприроды опубликовало видео, в котором показывается чистое побережье. Его сопроводили комментарием «Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый». В то же время журналист Юрий Дудь выложил запись, сделанную местными серферами: на ней видно нефтяное пятно в океане у пляжа, а также множество мертвых морских обитателей.