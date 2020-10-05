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На Камчатке девять человек обратились к врачам с ожогами глаз

Фото:Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В Камчатском крае девять человек, в том числе ребенок, обратились за медицинской помощью с жалобами на ухудшение зрения с начала сентября, сообщила врио министра здравоохранения региона Марина Волкова, ее слова приводятся на сайте ведомства.

Пациенты жаловались на жжение в глазах и першение в горле, 25 и 26 сентября у некоторых была рвота.

«Вчера у нас было обращение ребенка 13 лет, который почему-то один гулял по Халактырскому пляжу. Тоже была проблема с органами зрения», — рассказала Волкова.

По ее словам, обратившиеся в госпитализации не нуждались, их отправили на амбулаторное лечение.

Власти Камчатки заявили о снижении показателей загрязнения воды
Общество
Фото:Sergestan / Twitter

Накануне губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил дополнительно обследовать серферов, которые ранее пожаловались на ухудшение самочувствия после пребывания в воде у побережья Халактырского пляжа. Он также попросил всех, кто после нахождения в воде почувствовал себя плохо, незамедлительно обратиться к врачам.

В конце сентября появилась информация о том, что вода у побережья Халактырского пляжа изменила цвет и имеет необычный запах. Серферы жаловались на проблемы со зрением и першение в горле. На берег выбросило большое количество морских животных.

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Среди возможных причин происшествия власти Камчатки называли техногенное загрязнение, связанное с деятельностью человека, природные воздействия или сейсмическую активность, связанную с вулканическими проявлениями.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства материалы доследственной проверки о массовой гибели животных в регионе.

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