На Камчатке девять человек обратились к врачам с ожогами глаз

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В Камчатском крае девять человек, в том числе ребенок, обратились за медицинской помощью с жалобами на ухудшение зрения с начала сентября, сообщила врио министра здравоохранения региона Марина Волкова, ее слова приводятся на сайте ведомства.

Пациенты жаловались на жжение в глазах и першение в горле, 25 и 26 сентября у некоторых была рвота.

«Вчера у нас было обращение ребенка 13 лет, который почему-то один гулял по Халактырскому пляжу. Тоже была проблема с органами зрения», — рассказала Волкова.

По ее словам, обратившиеся в госпитализации не нуждались, их отправили на амбулаторное лечение.