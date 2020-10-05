Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 78,09 (+0,81) Инвестиции, 02 окт, 14:08
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 91,58 (+0,85) Инвестиции, 02 окт, 14:08
Автомобиль с характером: Mercedes-Benz GLE купе РБК и Mercedes-Benz, 07:30 Помпео заявил о готовности США к провокациям во время болезни Трампа Общество, 07:02 Архитекторы пожаловались Путину на идею передать реставрацию строителям Общество, 07:00 Люди и атомы: как работают с ядерными технологиями каждый день «РБК Стиль» и «Росатом», 06:48 NYT сравнила заросли борщевика в России с захватом «ядовитым пришельцем» Общество, 06:24 В Совфеде объяснили время обострения конфликта в Карабахе Политика, 06:09 В Грузии предложили обсудить ситуацию в Карабахе на своей территории Политика, 05:43 Как поставить «деньги на колеса»: от идеи до готового проекта РБК и VW коммерческие автомобили, 05:43 Предприниматели назвали основные траты после выхода из самоизоляции Бизнес, 05:00 Более 70% россиян заявили о неготовности сделать прививку от коронавируса Общество, 04:48 Мэр Благовещенска заразился коронавирусом Общество, 04:47 Вирусолог оценил сроки повторного заражения коронавирусом Общество, 04:06 Губернатор Камчатки назвал возможные причины загрязнения воды Общество, 03:42 Экстремальный тест-драйв: обзор авто от любителей активного отдыха РБК и Jeep, 03:15
Пандемия коронавируса ,  
0 

Помпео заявил о готовности США к провокациям во время болезни Трампа

Белый дом готов к провокациям противников во время болезни президента США Дональда Трампа, заразившегося коронавирусом. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео, его слова приведены на сайте Госдепартамента.

«Вся команда готова. <...> Мы знаем, что есть враждебные действующие лица в мире. США полностью готовы — как Госдепартамент, так и наши дипломаты. Сегодня я был у [председателя комитета начальников штабов ВС США] генерала [Марка] Милли. Все готовы», — сказал Помпео. Так он ответил на вопрос, могут ли за рубежом воспользоваться болезнью Трампа, чтобы навредить интересам США.

Трамп сообщил, что заразился коронавирусом, 2 октября. До этого COVID-19 обнаружили у его помощницы Хоуп Хикс, которая сопровождала лидера во время поездок на дебаты и митинг в рамках предвыборной кампании.

WSJ узнала о сокрытии Трампом результатов первого теста на коронавирус
Политика
Фото:Alex Brandon / AP

Президенту вкололи коктейль из антител и выписали противовирусный препарат ремдисивир. Кроме того, Трампу назначили стероидный препарат дексаметазон. Ранее британские ученые выяснили, что он помогает пациентам с тяжелой формой COVID-19.

Врачи, лечащие Трампа, говорили, что президент чувствует себя хорошо. Но накануне, 4 октября, глава администрации Белого дома Марк Медоуз сообщил, что после подтверждения заболевания состояние Трампа резко ухудшилось. У него поднялась температура и сильно упал уровень кислорода в крови, сообщил он.

На фоне этих сообщений Трамп 5 октября на время покинул больницу и появился на публике. Кортеж президента проехал вдоль его собравшихся сторонников, им Трамп помахал рукой из окна автомобиля.

Читайте на РБК Pro
Как стать Cпикером: cоветы основателя re:Store Евгения Бутмана Как управлять талантами в эру «масштабного бунтарства» — часть I Билл Гейтс — о безумии конспирологов и новом Стиве Джобсе Стратегия Иванушки-дурачка: как топ-менеджеру выйти из тупика за 9 шагов
Майк Помпео Дональд Трамп коронавирус
Материалы по теме
Джонсон дал совет заболевшему COVID-19 Трампу
Политика
Bloomberg сообщил о заражении личного помощника Трампа COVID-19
Политика
Врач заявил об «осторожном оптимизме» медиков по состоянию Трампа
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter