Помпео заявил о готовности США к провокациям во время болезни Трампа

Белый дом готов к провокациям противников во время болезни президента США Дональда Трампа, заразившегося коронавирусом. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео, его слова приведены на сайте Госдепартамента.

«Вся команда готова. <...> Мы знаем, что есть враждебные действующие лица в мире. США полностью готовы — как Госдепартамент, так и наши дипломаты. Сегодня я был у [председателя комитета начальников штабов ВС США] генерала [Марка] Милли. Все готовы», — сказал Помпео. Так он ответил на вопрос, могут ли за рубежом воспользоваться болезнью Трампа, чтобы навредить интересам США.

Трамп сообщил, что заразился коронавирусом, 2 октября. До этого COVID-19 обнаружили у его помощницы Хоуп Хикс, которая сопровождала лидера во время поездок на дебаты и митинг в рамках предвыборной кампании.

Президенту вкололи коктейль из антител и выписали противовирусный препарат ремдисивир. Кроме того, Трампу назначили стероидный препарат дексаметазон. Ранее британские ученые выяснили, что он помогает пациентам с тяжелой формой COVID-19.