Пять стран ООН призвали Россию раскрыть данные об отравлении Навального

В Совет Безопасности ООН Германия, Франция, Бельгия, Великобритания и Эстония направили письмо с просьбой призвать Россию «раскрыть обстоятельства атаки» на оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Reuters.

«Мы полагаем, что использование нервно-паралитического вещества группы «Новичок» при ужасном отравлении Алексея Навального представляет собой угрозу международному миру и безопасности», — сказано в письме.

Также в сообщении страны призвали российские власти раскрыть транспарентным образом обстоятельства отравления навального и затем проинформировать Совбез ООН.

Ранее Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рекомендовал Германии сотрудничать с российскими властями в деле Навального, «вместо того, чтобы составлять письма в спешке».