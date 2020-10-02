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Литва не будет отзывать посла из Белоруссии после предложения Минска

Линас Линкявичюс
Линас Линкявичюс (Фото: Thomas Trutschel / www.imago-images.de / Global Look Press)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Вильнюс пока не планирует отзывать своего посла из Минска и сокращать число своих дипломатов. Об этом сообщает Delfi.

«Мы не заинтересованы в сокращении каналов сотрудничества, общения, мы видим множество проблем в этом и сами точно не будет прибегать к такой инициативе, поскольку не видим в этом пользы», — сказал глава литовского МИДа.

Ранее 2 октября МИД Белоруссии принял решение отозвать своих послов из Польши и Литвы для консультаций. В ведомстве предложили диппредставительствам Литвы и Польши сделать то же самое.

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Кроме того, МИД Белоруссии предложил Польше и Литве сократить количество дипломатов в республике. Послам Польши и Литвы было предложено «привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств», отмечали в ведомстве.

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В пятницу вступили в силу санкции Евросоюза против 40 белорусских чиновников. В черный список попали чиновники, которые несут ответственность за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. В него не вошел президент Александр Лукашенко. В ответ Белоруссия ввела санкции в отношении ряда официальных лиц Евросоюза.

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