Литва не будет отзывать посла из Белоруссии после предложения Минска

Линас Линкявичюс (Фото: Thomas Trutschel / www.imago-images.de / Global Look Press)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Вильнюс пока не планирует отзывать своего посла из Минска и сокращать число своих дипломатов. Об этом сообщает Delfi.

«Мы не заинтересованы в сокращении каналов сотрудничества, общения, мы видим множество проблем в этом и сами точно не будет прибегать к такой инициативе, поскольку не видим в этом пользы», — сказал глава литовского МИДа.

Ранее 2 октября МИД Белоруссии принял решение отозвать своих послов из Польши и Литвы для консультаций. В ведомстве предложили диппредставительствам Литвы и Польши сделать то же самое.

Кроме того, МИД Белоруссии предложил Польше и Литве сократить количество дипломатов в республике. Послам Польши и Литвы было предложено «привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств», отмечали в ведомстве.