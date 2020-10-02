МИД Белоруссии предложил Польше и Литве сократить число дипломатов

Анатолий Глаз (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Министерство иностранных дел Белоруссии предлагает Польше и Литве сократить количество дипломатов. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, передает БелТА.

По словам Глаза, в пятницу, 2 октября, в МИД были вызваны послы Польши и Литвы, которым было предложено до 9 октября «привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств».

Он пояснил, что для Литвы сокращение дипломатов произойдет с 25 до 14 человек, а для Польши — с 50 до 18 человек.

Пресс-секретарь добавил, что послы Белоруссии в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций. То же самое в белорусском МИДе предложили сделать послам Польши и Литвы. Глаз назвал эти меры вынужденными.