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МИД Белоруссии предложил Польше и Литве сократить число дипломатов

Анатолий Глаз
Анатолий Глаз (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Министерство иностранных дел Белоруссии предлагает Польше и Литве сократить количество дипломатов. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, передает БелТА.

По словам Глаза, в пятницу, 2 октября, в МИД были вызваны послы Польши и Литвы, которым было предложено до 9 октября «привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств».

Он пояснил, что для Литвы сокращение дипломатов произойдет с 25 до 14 человек, а для Польши — с 50 до 18 человек.

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Пресс-секретарь добавил, что послы Белоруссии в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций. То же самое в белорусском МИДе предложили сделать послам Польши и Литвы. Глаз назвал эти меры вынужденными.

В пятницу, 2 октября Евросоюз утвердил санкции в отношении около 40 официальных лиц Белоруссии, которые, как считают в ЕС, причастны к фальсификациям на президентских выборах и нарушениям прав человека во время белорусских протестов. Санкции накладывают ограничения на передвижение по странам ЕС, а также замораживают их финансовые счета.

В ответ Белоруссия ввела свои ограничения. «В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список», — говорится в сообщении МИД республики.

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