Конфликт Армении и Азербайджана , 02 окт, 19:15
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Разрушения и воронки от снарядов. Как выглядит Степанакерт после обстрела
Степанакерт, столица непризнанной республики Нагорный Карабах, днем 2 октября подверглась артиллерийскому обстрелу. Как минимум два снаряда упали на территории города. Сообщается о множестве раненых. Армения обвинила в атаке Азербайджан. Ранее в этот день Баку также заявлял об обстреле своих населенных пунктов и обещал ответные меры. Вечером обстрел Степанакерта возобновился
Один из снарядов упал рядом с пожарной станцией