Эрдоган выразил надежду на «освобождение» Азербайджаном Карабаха

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе (Фото: Азиз Каримов / EPA / ТАСС)

Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил надежду, что Азербайджан будет продолжать борьбу в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает телеканал NTV.

«Эта борьба продлится до тех пор, пока Карабах не будет освобожден от оккупации», — сказал Эрдоган. Он также заявил, что Азербайджан уже освободил большую территорию, передает Istanbul Gercegi.

Он отметил, что Турция будет поддерживать Азербайджан.

Накануне Эрдоган назвал неприемлемым вмешательство России, Франции и США в ситуацию в Нагорном Карабахе после их совместного заявления. По словам турецкого президента, эти страны почти 30 лет пренебрегали проблемой Карабаха, поэтому недопустимо, чтобы они участвовали в поиске решения конфликта. Эрдоган также отметил, что военные действия удастся прекратить только в том случае, если армянский народ покинет территорию Нагорного Карабаха.