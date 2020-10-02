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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Эрдоган выразил надежду на «освобождение» Азербайджаном Карабаха

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе
Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе (Фото: Азиз Каримов / EPA / ТАСС)

Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил надежду, что Азербайджан будет продолжать борьбу в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает телеканал NTV.

«Эта борьба продлится до тех пор, пока Карабах не будет освобожден от оккупации», — сказал Эрдоган. Он также заявил, что Азербайджан уже освободил большую территорию, передает Istanbul Gercegi.

Он отметил, что Турция будет поддерживать Азербайджан.

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Реджеп Тайип Эрдоган

Накануне Эрдоган назвал неприемлемым вмешательство России, Франции и США в ситуацию в Нагорном Карабахе после их совместного заявления. По словам турецкого президента, эти страны почти 30 лет пренебрегали проблемой Карабаха, поэтому недопустимо, чтобы они участвовали в поиске решения конфликта. Эрдоган также отметил, что военные действия удастся прекратить только в том случае, если армянский народ покинет территорию Нагорного Карабаха.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев также заявил, что для прекращения боев вооруженные силы Армении должны быть выведены с территории Карабаха.

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В свою очередь в Армении считают, что перемирие в Карабахе будет установлено, если Турция будет устранена с Южного Кавказа. Об этом говорил премьер Армении Никол Пашинян.

История нагорно-карабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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