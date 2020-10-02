Вирусологи ответили на сообщения о сроках победы над COVID-19 в России
Справиться с коронавирусом удастся только после того, как у населения выработается популяционный иммунитет. Об этом РБК заявил профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак.
Таким образом Бабак ответил на предположение заведующего кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академика РАН Виталия Зверева, который заявил, что распространение коронавируса пойдет на спад к концу 2021 года.
«Когда-то победим, конечно, или он станет сезонным, как грипп. <...> Когда в популяции появятся люди, имеющие антитела к коронавирусной инфекции. Вот тогда, может, она [коронавирусная инфекция] станет таким сезонным заболеванием», — заявил Бабак.