Вирусологи ответили на сообщения о сроках победы над COVID-19 в России

Он напомнил, что проявления COVID-19 принципиально не отличаются от проявлений ОРВИ, обострение коронных приходится на осень и зиму.

Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал РБК, что около 70% россиян могут столкнуться с коронавирусной инфекцией, добавив, что у большинства заболевание может проходить в бессимптомной форме.

«Есть два вида иммунитета: антительный и клеточный. И вот если по антителам мы меряем легко, то о клеточном мы имеем меньшее представление, как это распространено. Вполне возможно, что у многих людей есть этот клеточный иммунитет», — пояснил он.

При этом оба эксперта отметили, что давать точные прогнозы по окончанию пандемии в России пока трудно.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что если снижение количества летальных исходов и увеличение потенциала распространения коронавирусной инфекции продолжится, вирус может стать сезонным заболеванием. При этом коронавирус мутирует. По данным ведомства, сейчас в мире насчитывается несколько тысяч мутаций, из них 22 зафиксировались и стабильно наследуется.

На данный момент в России зафиксировано ухудшение эпидемиологической ситуации. По данным оперативного штаба, только за последние сутки в стране выявили почти 9,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровели за этот же период только 6054 человека. Всего за время пандемии в России зарегистрировано 1 млн 194,6 тыс. случаев заражения.