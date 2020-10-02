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Вирусологи ответили на сообщения о сроках победы над COVID-19 в России

Фото:Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Справиться с коронавирусом удастся только после того, как у населения выработается популяционный иммунитет. Об этом РБК заявил профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак.

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Таким образом Бабак ответил на предположение заведующего кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академика РАН Виталия Зверева, который заявил, что распространение коронавируса пойдет на спад к концу 2021 года.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

«Когда-то победим, конечно, или он станет сезонным, как грипп. <...> Когда в популяции появятся люди, имеющие антитела к коронавирусной инфекции. Вот тогда, может, она [коронавирусная инфекция] станет таким сезонным заболеванием», — заявил Бабак.

Он напомнил, что проявления COVID-19 принципиально не отличаются от проявлений ОРВИ, обострение коронных приходится на осень и зиму.

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Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал РБК, что около 70% россиян могут столкнуться с коронавирусной инфекцией, добавив, что у большинства заболевание может проходить в бессимптомной форме.

«Есть два вида иммунитета: антительный и клеточный. И вот если по антителам мы меряем легко, то о клеточном мы имеем меньшее представление, как это распространено. Вполне возможно, что у многих людей есть этот клеточный иммунитет», — пояснил он.

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При этом оба эксперта отметили, что давать точные прогнозы по окончанию пандемии в России пока трудно.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что если снижение количества летальных исходов и увеличение потенциала распространения коронавирусной инфекции продолжится, вирус может стать сезонным заболеванием. При этом коронавирус мутирует. По данным ведомства, сейчас в мире насчитывается несколько тысяч мутаций, из них 22 зафиксировались и стабильно наследуется.

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Фото:Maja Hitij / Getty Images

На данный момент в России зафиксировано ухудшение эпидемиологической ситуации. По данным оперативного штаба, только за последние сутки в стране выявили почти 9,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровели за этот же период только 6054 человека. Всего за время пандемии в России зарегистрировано 1 млн 194,6 тыс. случаев заражения.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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