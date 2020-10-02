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Пандемия коронавируса ,  
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Проценко удивился неверию людей в опасность коронавируса

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, куда поступают пациенты с коронавирусом, сообщил о вылечившихся 10,6 тыс. пациентов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что эпидемиологическая ситуация становится все серьезнее. «По сводкам, которые публикует и город и данным нашей клиники, вы сами можете видеть: количество пациентов растет», — пишет Проценко.

Он добавил, что если летом число заболевших среди людей старше 65 лет составляло 15%, то теперь их 20–25%. В отделениях интенсивной терапии, по словам врача, таких пациентвов более 80%, столько же среди тех, кто подключен к аппаратом искусственной вентиляции легких. Как указывает Проценко, сейчас в столице тяжелой формой коронавируса болеют более 1500 человек, что «это реально много, но их может стать еще больше».

«Лично мне странно, как многие до сих пор отказываются верить, что COVID-19 — это действительно опасно», — удивился Проценко.

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Чтобы минимизировать рост заболевших, главврач призывает: носить маски в общественных местах, мыть руки с мылом, держать социальную дистанцию в 1,5–2 метра, не встречаться большими компаниями, а также меньше передвигаться на общественном транспорте.

Также Проценко рекомендовал всем сделать прививку от гриппа. Он добавил, что сам привился.

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Накануне главврач больницы №40 в Коммунарке сообщил, что в последние дни нагрузка на больницу выросла. По словам Проценко, сотрудники медицинского учреждения фиксируют рост числа госпитализаций, а в городе опять разворачивают дополнительные койки.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, за последнюю неделю в Москве резко возросло число заболевших коронавирусом. Так, если 24 сентября в столице регистрировали 1050 случаев за сутки, то 1 октября — 2424. С начала пандемии в Москве коронавирусом заболели 295 тыс. человек.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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