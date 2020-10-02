Проценко удивился неверию людей в опасность коронавируса

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, куда поступают пациенты с коронавирусом, сообщил о вылечившихся 10,6 тыс. пациентов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что эпидемиологическая ситуация становится все серьезнее. «По сводкам, которые публикует и город и данным нашей клиники, вы сами можете видеть: количество пациентов растет», — пишет Проценко.

Он добавил, что если летом число заболевших среди людей старше 65 лет составляло 15%, то теперь их 20–25%. В отделениях интенсивной терапии, по словам врача, таких пациентвов более 80%, столько же среди тех, кто подключен к аппаратом искусственной вентиляции легких. Как указывает Проценко, сейчас в столице тяжелой формой коронавируса болеют более 1500 человек, что «это реально много, но их может стать еще больше».

«Лично мне странно, как многие до сих пор отказываются верить, что COVID-19 — это действительно опасно», — удивился Проценко.