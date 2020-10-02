В России впервые с конца мая выявили более 9 тыс. случаев коронавируса

Наибольший рост зафиксирован в столичном регионе, Санкт-Петербурге и Ростовской области

Фото: Максим Шеметов / Reuters

За сутки в России выявили 9412 случаев заражения COVID-19, сообщил оперативный штаб. Это максимальный показатель с 23 мая, когда в стране заболели 9434 человека.

Увеличивается и количество активных случаев (число тех, кто находится под медицинским наблюдением). Оно выросло до 203 270, что считается максимумом за последние три месяца.

Общее число заболевших в стране с начала пандемии выросло до 1 млн 194 тыс. 643 человек.

Выздоровели за последние сутки 6054 больных.

Больше всего заболевших за сутки в Москве — 2704 человека. Это максимальный показатель с конца мая. В Санкт-Петербурге впервые с весны за сутки заболели более 300 человек (302).