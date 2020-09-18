Роспотребнадзор увидел шансы COVID-19 стать сезонным заболеванием

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Снижение количества летальных исходов и увеличение потенциала распространения коронавирусной инфекции может свидетельствовать об адаптации вируса к человеку, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Если эта тенденция продолжится, COVID-19 станет сезонным заболеванием.

«По-видимому, будет продолжаться в дальнейшем в виде интеграции SARS-CoV-2 в структуру сезонных возбудителей ОРВИ», — говорится в сообщении. В пресс-службе также отметили, что с конца апреля этого года число летальных исходов снизилось с 7,2 до 3,2%.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что сейчас в мире насчитывается несколько тысяч мутаций коронавируса. Однако зафиксировались и стабильно наследуется из них только 22. Самое устойчивое изменение — это появление двух единичных мутаций. Ее находят у более 93% исследуемых образцов. Сначала варианты вируса с этими мутациями в конце января выявили в Китае. Позднее их нашли и в других странах. Ведомство сообщило, что на территории России эти мутации находят у 99% исследуемых образцов.