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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки от COVID-19 вылечились 1157 человек

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 1157 пациентов. Об этом заявила вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Вице-мэр отметила, что с начала пандемии из столичных больниц выписались более 251 тыс. человек, переболевших коронавирусом.

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Накануне оперативный штаб сообщил, что за последние 24 часа в Москве скончались еще 28 человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Это рекордный показатель с середины июля. Больше 28 умерших последний раз в Москве 15 июля. Тогда скончались 29 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с распространением коронавируса в столице «практически критичной». Также он заявил, что если в ближайшее время не удастся остановить рост заболеваемости и госпитализаций, будут приняты более жесткие меры.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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