В Москве за сутки от COVID-19 вылечились 1157 человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 1157 пациентов. Об этом заявила вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.



Вице-мэр отметила, что с начала пандемии из столичных больниц выписались более 251 тыс. человек, переболевших коронавирусом.

Накануне оперативный штаб сообщил, что за последние 24 часа в Москве скончались еще 28 человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Это рекордный показатель с середины июля. Больше 28 умерших последний раз в Москве 15 июля. Тогда скончались 29 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с распространением коронавируса в столице «практически критичной». Также он заявил, что если в ближайшее время не удастся остановить рост заболеваемости и госпитализаций, будут приняты более жесткие меры.



