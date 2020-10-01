Ефремов попросил суд не рассматривать жалобы Пашаева и Шаргородской

Елизавета Шаргородская, Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (слева направо) в Пресненском районном суде (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Актер Михаил Ефремов, осужденный по делу о ДТП со смертельным исходом, направил заявление в Мосгорсуд с просьбой не рассматривать апелляционные жалобы на приговор от его бывших адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

«В адрес суда поступило заявление осужденного Ефремова Михаила Олеговича об отказе от услуг защитников Пашаева Эльмана и Шаргородской Елизаветы», — сказали в суде. Там добавили, что актер не желает, чтобы рассматривали поданные ими апелляционные жалобы.

Ранее жалобу в суд направили сам Ефремов и его новый адвокат Роман Филиппов. В обеих жалобах сообщается о давлении на актера со стороны Пашаева. По словам нового адвоката Ефремова, это фактически привело актера к лишению права на защиту. Ранее Совет адвокатской палаты Северной Осетии — Алании лишил Пашаева статуса адвоката из-за его «уровня скандализации», который он задал вокруг процесса.

28 сентября гражданская жена погибшего при аварии Сергея Захарова попросила отменить приговор Ефремову и направить дело на повторное рассмотрение. По словам защитника Ирины Стреховой, суд не рассмотрел повторное ходатайство о признании ее потерпевшей, что является нарушением и влияет на «законность и обоснованность приговора».