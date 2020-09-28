Ефремов в жалобе в суд заявил о давлении Пашаева
Актер Михаил Ефремов, приговоренный к восьми годам лишения свободы за повлекшее смерть человека нарушение правил дорожного движения, подал жалобу, в которой попросил смягчить приговор и пожаловался на давление со стороны своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева.
«Ефремов в своей апелляционной жалобе указывает, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным и просит смягчить приговор суда, а его позиция была обусловлена давлением адвоката Пашаева», — рассказал РБК пресс-секретарь Пресненского суда Москвы.
В суд также поступила жалоба самого Пашаева, в которой он отмечает, что выводы, указанные в приговоре, «не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела». Кроме того, он указал «на недопустимость доказательств» и нарушение уголовно-процессуального законодательства. Пашаев попросил суд отменить приговор и вернуть дело прокурору для дополнительного расследования.
«Давайте подождем апелляцию. После апелляции скажу, почему так», — сказал РБК Пашаев.