Ефремов в жалобе в суд заявил о давлении Пашаева

Актер также попросил смягчить приговор суда. Ранее о давлении Пашаева на артиста в своей жалобе заявлял новый адвокат Ефремова Роман Филиппов. Бывший защитник актера называл эти обвинения бредом

Михаил Ефремов (в центре) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Актер Михаил Ефремов, приговоренный к восьми годам лишения свободы за повлекшее смерть человека нарушение правил дорожного движения, подал жалобу, в которой попросил смягчить приговор и пожаловался на давление со стороны своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева.

«Ефремов в своей апелляционной жалобе указывает, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным и просит смягчить приговор суда, а его позиция была обусловлена давлением адвоката Пашаева», — рассказал РБК пресс-секретарь Пресненского суда Москвы.

В суд также поступила жалоба самого Пашаева, в которой он отмечает, что выводы, указанные в приговоре, «не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела». Кроме того, он указал «на недопустимость доказательств» и нарушение уголовно-процессуального законодательства. Пашаев попросил суд отменить приговор и вернуть дело прокурору для дополнительного расследования.

«Давайте подождем апелляцию. После апелляции скажу, почему так», — сказал РБК Пашаев.