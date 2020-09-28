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Ефремов в жалобе в суд заявил о давлении Пашаева

Актер также попросил смягчить приговор суда. Ранее о давлении Пашаева на артиста в своей жалобе заявлял новый адвокат Ефремова Роман Филиппов. Бывший защитник актера называл эти обвинения бредом
Михаил Ефремов (в центре)
Михаил Ефремов (в центре) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Актер Михаил Ефремов, приговоренный к восьми годам лишения свободы за повлекшее смерть человека нарушение правил дорожного движения, подал жалобу, в которой попросил смягчить приговор и пожаловался на давление со стороны своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева.

«Ефремов в своей апелляционной жалобе указывает, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным и просит смягчить приговор суда, а его позиция была обусловлена давлением адвоката Пашаева», — рассказал РБК пресс-секретарь Пресненского суда Москвы.

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Общество
Эльман Пашаев

В суд также поступила жалоба самого Пашаева, в которой он отмечает, что выводы, указанные в приговоре, «не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела». Кроме того, он указал «на недопустимость доказательств» и нарушение уголовно-процессуального законодательства. Пашаев попросил суд отменить приговор и вернуть дело прокурору для дополнительного расследования.

«Давайте подождем апелляцию. После апелляции скажу, почему так», — сказал РБК Пашаев.

Адвокат Елизавета Шаргородская попросила суд смягчить наказание Ефремову и отправить его в колонию-поселение.

В среду, 23 сентября, жалобу в суд подал новый защитник актера Роман Филиппов. В ней он указал, что из-за давления Пашаева Ефремов фактически лишился права на защиту. Бывший адвокат актера назвал эти слова бредом, отметив, что такой подход не повлияет на пересмотр дела.

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Новый адвокат Ефремова обвинил Пашаева в давлении на актера
Общество
Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (справа)

Позднее ТАСС со ссылкой на источник в окружении Ефремова сообщил, что семья актера подаст заявление в правоохранительные органы, чтобы проверить причастность Пашаева к мошенничеству. Окончательное решение родственники актера примут после получения у юристов правовой оценки поведения защитника, отметил собеседник. По его словам, родственники актера до сих пор удивлены приговором и работой Пашаева. После публикации агентства юрист заявил о намерении подать иск о защите чести и достоинства.

8 сентября суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима после смертельного ДТП на Садовом кольце, в котором погиб курьер Сергей Захаров.

Спустя десять дней Совет адвокатской палаты Северной Осетии — Алании лишил Пашаева статуса адвоката на основании заключения квалификационной комиссии совета, которая заявила о наличии в его действиях дисциплинарного проступка. Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко заявил, что это связано с «уровнем скандализации, который задал сам Пашаев».

Авторы
Евгений Калюков, Маргарита Алехина, Юлия Выродова, Майя Бобенко
Михаил Ефремов авария жалоба
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