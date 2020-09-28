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Авария с участием Ефремова ,  
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Пашаев пригрозил иском из-за данных о планах семьи Ефремова

Эльман Пашаев
Эльман Пашаев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Лишившийся статуса адвоката бывший защитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев планирует подать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации после публикации ТАСС о планах семьи артиста засудить его. Об этом Пашаев сообщил РБК.

«Сегодня будет подан иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Уже сделан скриншот, нужно будет его заверить нотариально. Они [ТАСС] не имели права в одностороннем порядке что-то писать, они обязаны были со мной поговорить», — заявил Пашаев.

Он считает, что у семьи Ефремова нет оснований подавать на него заявление.

«За что на меня подавать заявление? За то, что я три месяца работал бесплатно, лишился адвокатского статуса? За то, что меня с утра до вечера таскают по всем инстанциям?» — заявил Пашаев.

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Он добавил, что планирует подать в суд на все СМИ, которые публиковали о нем не соответствующую действительности информацию. «Если они ссылались на какой-то мусорный Telegram-канал, за это они тоже ответят», — резюмировал Пашаев.

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова отказалась общаться с РБК. Новый адвокат актера ответил, что не может говорить.

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РБК направил запрос в информационное агентство ТАСС.

Накануне ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что семья актера Михаила Ефремова, который осужден из-за смертельного ДТП, подаст заявление в правоохранительные органы для проверки Пашаева на причастность к мошенничеству. Как утверждал собеседник агентства, семья Ефремова также собирается попросить правоохранительные органы выяснить, как накануне приговора в СМИ попало видео, снятое на скрытую камеру, с разговором Ефремова и Пашаева.

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О лишении Пашаева статуса адвоката стало известно 18 сентября. Обоснованием для этого послужило поведение Пашаева и его высказывания во время процесса по делу Ефремова.

Позже новый защитник Ефремова Роман Филиппов в апелляционной жалобе указал, что Пашаев оказывал на своего клиента давление. Пашаев обвинения отверг.

Михаил Ефремов попал в аварию на Садовом кольце в Москве 8 июня. В результате ДТП погиб водитель автофургона 57-летний Сергей Захаров. В начале сентября суд признал актера виновным и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии.

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