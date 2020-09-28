Пашаев пригрозил иском из-за данных о планах семьи Ефремова

Эльман Пашаев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Лишившийся статуса адвоката бывший защитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев планирует подать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации после публикации ТАСС о планах семьи артиста засудить его. Об этом Пашаев сообщил РБК.

«Сегодня будет подан иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Уже сделан скриншот, нужно будет его заверить нотариально. Они [ТАСС] не имели права в одностороннем порядке что-то писать, они обязаны были со мной поговорить», — заявил Пашаев.

Он считает, что у семьи Ефремова нет оснований подавать на него заявление.

«За что на меня подавать заявление? За то, что я три месяца работал бесплатно, лишился адвокатского статуса? За то, что меня с утра до вечера таскают по всем инстанциям?» — заявил Пашаев.