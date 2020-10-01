Навальный поразился осведомленностью Меркель о случившемся с ним

Клиника «Шарите», где проходил лечение Алексей Навальный (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, навестившая российского оппозиционера Алексея Навального в клинике «Шарите», не обсуждала с ним ничего секретного. Об этом сам Навальный заявил в интервью журналу Der Spiegel, комментируя встречу.

По его словам, это была частная встреча в семейном кругу.

«По деталям ничего не могу рассказать, но мы не обсуждали ничего секретного или сенсационного. Меня поразило, насколько хорошо она знает Россию и мой случай», — сказал Навальный.

В интервью Навальный заявил, что за случившимся с ним стоит президент Владимир Путин. Оппозиционер при этом отметил, что в Россию возвращаться не боится.