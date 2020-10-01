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Отравление Навального ,  
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Навальный поразился осведомленностью Меркель о случившемся с ним

Клиника &laquo;Шарите&raquo;, где проходил лечение Алексей Навальный
Клиника «Шарите», где проходил лечение Алексей Навальный (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, навестившая российского оппозиционера Алексея Навального в клинике «Шарите», не обсуждала с ним ничего секретного. Об этом сам Навальный заявил в интервью журналу Der Spiegel, комментируя встречу.

По его словам, это была частная встреча в семейном кругу.

«По деталям ничего не могу рассказать, но мы не обсуждали ничего секретного или сенсационного. Меня поразило, насколько хорошо она знает Россию и мой случай», — сказал Навальный.

В интервью Навальный заявил, что за случившимся с ним стоит президент Владимир Путин. Оппозиционер при этом отметил, что в Россию возвращаться не боится.

В кабмине ФРГ отказались считать тайной встречу Меркель с Навальным
Политика
Ангела Меркель

О том, что канцлер нанесла визит в клинку «Шарите» к Навальному, стало известно 28 сентября, когда об этом сообщил Der Spiegel, назвав встречу «тайной». Позже встречу подтвердил сам Навальный.

В правительстве ФРГ сообщали, что встреча была личной, но не тайной.

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Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолете экстренно сел в Омске, где политика доставили в местную больницу скорой помощи. Вскоре за политиком прилетел самолет из Германии, который доставил его в берлинскую клинику «Шарите».

Немецкие врачи сообщили, что анализы Навального указывали на отравление веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. Позже правительство ФРГ заявило, что в организме оппозиционера нашли вещество из группы «Новичок». При этом российские медики не выявили следов ядов у Навального.

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