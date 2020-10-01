«Россия» вернула на сайт удаленный сюжет о деле историка Дмитриева
Телеканал «Россия» вернул на свой сайт сюжет, посвященный уголовному делу главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, после удаления. Сейчас он доступен по ссылке.
Сюжет вышел 26 сентября, перед рассмотрением в Верховном суде Карелии апелляции на приговор Дмитриеву, осужденному за насильственные действия сексуального характера. В нем были показаны фотографии, предположительно, взятые из личного архива карельского историка — на них обнаженная приемная дочь Дмитриева.
РБК направил запрос в пресс-службу «России 1».
1 октября издание Meduza обратило внимание, что сюжет программы «Вести. Дежурная часть» о деле осужденного на 13 лет Дмитриева был удален с сайта телеканала. На странице, где был опубликован репортаж, появилось сообщение, что запрашиваемый документ не найден (в кэше Google осталась копия), сообщило издание. Выпуск с сюжетом можно было посмотреть только на YouTube-канале программы.