«Россия» вернула на сайт удаленный сюжет о деле историка Дмитриева

29 сентября Верховный суд Карелии увеличил срок главе местного отделения «Мемориала» с трех с половиной лет общего режима до 13 лет строгого режима. В июле Дмитриеву дали срок по статье о сексуальном насилии (ч. 3, 4 ст. 132 УК). По статьям об изготовлении порнографии и хранении оружия его оправдали.

Открытое письмо с просьбой освободить историка из СИЗО в Верховный суд Карелии написали, в частности, журналист Владимир Познер, артисты Олег Басилашвили и Чулпан Хаматова, писатели Людмила Улицкая, Виктор Шендерович и Григорий Чхартишвили (Борис Акунин), а также музыкант Борис Гребенщиков. Актриса Инна Чурикова составила личное поручительство.

Дело против историка возбудили в 2016 году. По версии обвинения, он снимал на фотокамеру свою обнаженную несовершеннолетнюю падчерицу и совершал в отношении нее развратные действия. Сам Дмитриев объяснил, что он вел дневник здоровья девочки с фотографиями: после детдома, по его словам, она была ослабленной.

Изначально ему были предъявлены обвинения по ст. 135 УК (развратные действия), ст. 242.2 УК (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографии) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконное хранение оружия) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера).

Дмитриев был оправдан по всем статьям, кроме незаконного хранения оружия. Однако в 2018 году оправдательный приговор отменили, а дело направили на пересмотр. Адвокаты историка сообщили, что причиной стало письмо от лица его приемной дочери, в котором она рассказывает о своих страданиях.

Юрий Дмитриев в начале 1990-х годов нашел в Карелии несколько крупных захоронений жертв сталинских репрессий. Среди них расстрельный полигон Сандармох, где, по разным оценкам, были захоронены от 6 тыс. до 9 тыс. человек. В 2014 году Дмитриев возглавил местное отделение «Мемориала».