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Суд приговорил историка Юрия Дмитриева к 3,5 года колонии

Обвинение просило назначить ему наказание в виде 15 лет заключения, уголовное преследование Дмитриева продолжается с 2016 года
Юрий Дмитриев (в центре)
Юрий Дмитриев (в центре) (Фото: Игорь Подгорный / ТАСС)

Петрозаводский городской суд приговорил главу карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева к трем с половиной годам колонии.

«Приговор я еще не получил на руки, но предварительный срок наказания — три года и шесть месяцев. Таким образом, он должен выйти на свободу примерно 10–12 ноября. Он пока отсидел два года и 2,5 месяца», — рассказал РБК адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев.

Дмитриева обвинили в сексуальных действиях насильственного характера по отношению к его несовершеннолетней приемной дочери, прокуратура просила для него наказания в виде 15 лет заключения. Процесс проходит в закрытом режиме.

Юрий Дмитриев — историк-любитель и краевед, в 1990-е годы обнаруживший несколько крупнейших захоронений жертв сталинских репрессий: близ урочища Сандармох (около 9,5 тыс. расстрелянных), в Красном Бору (почти 1200 человек) и на Секирной горе на Большом Соловецком острове. Под его редакцией выходили Книги памяти жертв политических репрессий в Карелии. Карельское отделение «Мемориала» он возглавил в 2014 году.

Уголовное преследование Дмитриева продолжается с 2016 года. Тогда его обвинили в изготовлении детской порнографии и развратных действиях в отношении падчерицы, которой в 2016 году было 11 лет. Всего в деле фигурировало 140 фотографий, девять из них были признаны порнографическими. Историк объяснил их появление тем, что вел дневник здоровья ребенка после удочерения, ребенок попал к нему в семью худым и ослабленным. Его защита заявляла, что Дмитриев опасался лишения родительских прав и возвращения дочери в детдом, после того как в 2008 году органы опеки приняли следы, оставшиеся на теле ребенка после горчичников, за синяки от побоев.

Против главы карельского «Мемориала» Дмитриева завели новое дело
Общество
Юрий Дмитриев

5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии, однако признал его виновным по статье о хранении оружия — в деле фигурировал ржавый, непригодный к использованию обрез. В итоге историка приговорили к двум годам и шести месяцам ограничения свободы. Процесс также проходил в закрытом режиме, приговор был оглашен в отсутствие слушателей. Преследование историка началось с анонимного сообщения в правоохранительные органы и продолжилось экспертизой фотоснимков его дочери, которые специалисты раскритиковали, напомнил РБК его адвокат Виктор Ануфриев. В конце января суд освободил Дмитриева из СИЗО, где он провел более года, под подписку о невыезде.

В июне 2018 года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор Дмитриеву и направил уголовное дело на новое рассмотрение. 27 июня его снова задержали, а позже обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей приемной дочери.

Как пояснил тогда адвокат Виктор Ануфриев, «психолог предоставила [в правоохранительные органы] некое письмо от лица его приемной дочери, в котором говорится о ее страданиях». «Они вынудили ее говорить ложь, к сожалению, процесс закрытый, больше ничего не могу сказать», — сказал тогда адвокат.

На следующий день суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Дмитриева.

Макаревич и Гребенщиков заявили о поддержке главы карельского «Мемориала»
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Более 170 представителей культуры и искусства, среди которых лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, актрисы Лия Ахеджакова и Чулпан Хаматова, писатели Дмитрий Быков и Григорий Чхартишвили, музыканты Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков, режиссеры Андрей Звягинцев и Гарри Бардин, подписали открытое письмо в поддержку Дмитриева.

«Пущены в ход недопустимые и бесчеловечные методы: давление на приемную дочь Ю.Дмитриева, манипуляция сознанием ребенка ради получения показаний против близкого человека. Инициаторы этого дела стремятся любой ценой не допустить оправдания, очернить и посадить Ю.Дмитриева, чтобы не нести ответственность за незаконную организацию уголовных дел, незаконное — уже около трех лет — содержание невиновного человека под стражей и в психиатрических учреждениях», — говорилось в нем. Авторы письма подчеркивали, что ради достижения «неправедных целей» ломается судьба ребенка, которому уже «нанесены и наносятся, возможно, непоправимые душевные травмы».

Авторы: Владислав Гордеев, Роман Кирьянов
Теги: суд, «Мемориал», приговор
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