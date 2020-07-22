Суд приговорил историка Юрия Дмитриева к 3,5 года колонии
Петрозаводский городской суд приговорил главу карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева к трем с половиной годам колонии.
«Приговор я еще не получил на руки, но предварительный срок наказания — три года и шесть месяцев. Таким образом, он должен выйти на свободу примерно 10–12 ноября. Он пока отсидел два года и 2,5 месяца», — рассказал РБК адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев.
Дмитриева обвинили в сексуальных действиях насильственного характера по отношению к его несовершеннолетней приемной дочери, прокуратура просила для него наказания в виде 15 лет заключения. Процесс проходит в закрытом режиме.
Юрий Дмитриев — историк-любитель и краевед, в 1990-е годы обнаруживший несколько крупнейших захоронений жертв сталинских репрессий: близ урочища Сандармох (около 9,5 тыс. расстрелянных), в Красном Бору (почти 1200 человек) и на Секирной горе на Большом Соловецком острове. Под его редакцией выходили Книги памяти жертв политических репрессий в Карелии. Карельское отделение «Мемориала» он возглавил в 2014 году.
Уголовное преследование Дмитриева продолжается с 2016 года. Тогда его обвинили в изготовлении детской порнографии и развратных действиях в отношении падчерицы, которой в 2016 году было 11 лет. Всего в деле фигурировало 140 фотографий, девять из них были признаны порнографическими. Историк объяснил их появление тем, что вел дневник здоровья ребенка после удочерения, ребенок попал к нему в семью худым и ослабленным. Его защита заявляла, что Дмитриев опасался лишения родительских прав и возвращения дочери в детдом, после того как в 2008 году органы опеки приняли следы, оставшиеся на теле ребенка после горчичников, за синяки от побоев.