Суд приговорил историка Юрия Дмитриева к 3,5 года колонии

Обвинение просило назначить ему наказание в виде 15 лет заключения, уголовное преследование Дмитриева продолжается с 2016 года

Юрий Дмитриев (в центре) (Фото: Игорь Подгорный / ТАСС)

Петрозаводский городской суд приговорил главу карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева к трем с половиной годам колонии.

«Приговор я еще не получил на руки, но предварительный срок наказания — три года и шесть месяцев. Таким образом, он должен выйти на свободу примерно 10–12 ноября. Он пока отсидел два года и 2,5 месяца», — рассказал РБК адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев.

Дмитриева обвинили в сексуальных действиях насильственного характера по отношению к его несовершеннолетней приемной дочери, прокуратура просила для него наказания в виде 15 лет заключения. Процесс проходит в закрытом режиме.

Юрий Дмитриев — историк-любитель и краевед, в 1990-е годы обнаруживший несколько крупнейших захоронений жертв сталинских репрессий: близ урочища Сандармох (около 9,5 тыс. расстрелянных), в Красном Бору (почти 1200 человек) и на Секирной горе на Большом Соловецком острове. Под его редакцией выходили Книги памяти жертв политических репрессий в Карелии. Карельское отделение «Мемориала» он возглавил в 2014 году.

Уголовное преследование Дмитриева продолжается с 2016 года. Тогда его обвинили в изготовлении детской порнографии и развратных действиях в отношении падчерицы, которой в 2016 году было 11 лет. Всего в деле фигурировало 140 фотографий, девять из них были признаны порнографическими. Историк объяснил их появление тем, что вел дневник здоровья ребенка после удочерения, ребенок попал к нему в семью худым и ослабленным. Его защита заявляла, что Дмитриев опасался лишения родительских прав и возвращения дочери в детдом, после того как в 2008 году органы опеки приняли следы, оставшиеся на теле ребенка после горчичников, за синяки от побоев.