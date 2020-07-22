Суд оправдал Дмитриева по статьям о порнографии и хранении оружия

Юрий Дмитриев (Фото: Игорь Подгорный / ТАСС)

Петрозаводский городской суд признал невиновным главу карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева по статьям о порнографии и хранении оружия. Об этом сообщается на сайте суда.

Дмитриева ранее обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных ст. 135 УК (развратные действия), ст. 242.2 УК (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографии) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконное хранение оружия). Обвинения сняты «в связи с отсутствием в его действиях составов указанных преступлений», говорится на сайте суда. За Дмитриевым признано право на реабилитацию.

При этом суд признал Дмитриева виновным по ст. 132 ч. 4 п. «б» УК (насильственные действия сексуального характера). Главу карельского «Мемориала» приговорили к лишению свободы на срок три года и шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Как рассказал РБК адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев, его подзащитный должен выйти на свободу примерно 10–12 ноября, так как он уже отсидел два года и два с половиной месяца.