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Суд оправдал Дмитриева по статьям о порнографии и хранении оружия

Юрий Дмитриев
Юрий Дмитриев (Фото: Игорь Подгорный / ТАСС)

Петрозаводский городской суд признал невиновным главу карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева по статьям о порнографии и хранении оружия. Об этом сообщается на сайте суда.

Дмитриева ранее обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных ст. 135 УК (развратные действия), ст. 242.2 УК (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографии) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконное хранение оружия). Обвинения сняты «в связи с отсутствием в его действиях составов указанных преступлений», говорится на сайте суда. За Дмитриевым признано право на реабилитацию.

Суд приговорил историка Юрия Дмитриева к 3,5 года колонии
Общество
Юрий Дмитриев (в центре)

При этом суд признал Дмитриева виновным по ст. 132 ч. 4 п. «б» УК (насильственные действия сексуального характера). Главу карельского «Мемориала» приговорили к лишению свободы на срок три года и шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Как рассказал РБК адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев, его подзащитный должен выйти на свободу примерно 10–12 ноября, так как он уже отсидел два года и два с половиной месяца.

Прокуратура запросила 15 лет для главы «Мемориала» в Карелии Дмитриева
Общество
Юрий Дмитриев

Юрий Дмитриев — историк-любитель и краевед, в 1990-е годы обнаруживший несколько крупнейших захоронений жертв сталинских репрессий. Под его редакцией выходили Книги памяти жертв политических репрессий в Карелии. Региональное отделение «Мемориала» он возглавил в 2014 году.

В 2016 году Дмитриева обвинили в изготовлении детской порнографии и развратных действиях в отношении падчерицы, которой на тот момент было 11 лет. Некоторые фотографии, на которых был запечатлен ребенок, были признаны порнографическими. Историк объяснил их появление тем, что таким образом вел дневник здоровья девочки после удочерения.

Суд приговорил историка Юрия Дмитриева к 3,5 года колонии
Общество
Юрий Дмитриев (в центре)

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии, однако признал его виновным по статье о хранении оружия. В деле фигурировал ржавый, непригодный к использованию обрез. В ходе процесса, проходящего в закрытом режиме, историка приговорили к двум годам и шести месяцам ограничения свободы.

В июне 2018 года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор Дмитриеву и направил уголовное дело на новое рассмотрение. Историка снова задержали и обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.

Более 170 представителей культуры и искусства, среди которых лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, актриса Чулпан Хаматова, писатель Дмитрий Быков, музыканты Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков и режиссер Андрей Звягинцев, подписали открытое письмо в поддержку Дмитриева.

Теги: «Мемориал», Суд, приговор
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