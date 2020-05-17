Чурикова написала личное поручительство за главу карельского «Мемориала»

Инна Чурикова (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Народная артистка СССР, актриса Инна Чурикова передала в Верховный суд республики Карелия личное поручительство за находящегося в СИЗО историка, главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева. Текст письма публикует «Новая газета».

«Я прошу вас, очень прошу, изменить меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО на другую меру пресечения», — говорится в поручительстве. По словам Чуриковой, это необходимо именно сейчас из-за опасности распространения COVID-19.

«Чудовищный коронавирус пожирает и истребляет людей и проник уже в СИЗО Петрозаводска, а здоровье Юрия Алексеевича и без того слабое, он в зоне риска», — пояснила Чурикова.

Ранее открытое письмо с просьбой отпустить Дмитриева из СИЗО в Верховный суд Карелии уже направили российские писатели, журналисты и деятели культуры. Среди них были журналист Владимир Познер, артисты Олег Басилашвили и Чулпан Хаматова, писатели Людмила Улицкая, Виктор Шендерович и Григорий Чхартишвили (Борис Акунин), а также музыкант Борис Гребенщиков. Они также объяснили необходимость перевести Дмитриева из СИЗО-1 Петрозаводска тем, что там обнаружили случаи заражения коронавирусом.