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Чурикова написала личное поручительство за главу карельского «Мемориала»

Инна Чурикова
Инна Чурикова (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Народная артистка СССР, актриса Инна Чурикова передала в Верховный суд республики Карелия личное поручительство за находящегося в СИЗО историка, главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева. Текст письма публикует «Новая газета».

«Я прошу вас, очень прошу, изменить меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО на другую меру пресечения», — говорится в поручительстве. По словам Чуриковой, это необходимо именно сейчас из-за опасности распространения COVID-19.

«Чудовищный коронавирус пожирает и истребляет людей и проник уже в СИЗО Петрозаводска, а здоровье Юрия Алексеевича и без того слабое, он в зоне риска», — пояснила Чурикова.

Суд оставил под стражей главу карельского «Мемориала»
Общество
Юрий Дмитриев

Ранее открытое письмо с просьбой отпустить Дмитриева из СИЗО в Верховный суд Карелии уже направили российские писатели, журналисты и деятели культуры. Среди них были журналист Владимир Познер, артисты Олег Басилашвили и Чулпан Хаматова, писатели Людмила Улицкая, Виктор Шендерович и Григорий Чхартишвили (Борис Акунин), а также музыкант Борис Гребенщиков. Они также объяснили необходимость перевести Дмитриева из СИЗО-1 Петрозаводска тем, что там обнаружили случаи заражения коронавирусом.

Дмитриева задержали в Карелии летом 2018 года, его обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью в период с 2012 по 2016 год. Вину Дмитриев не признает. В марте арест историка продлили до 25 июня, 7 мая Верховный суд Карелии рассматривал апелляцию на это решение, однако решение осталось без изменения.

Акунин и Познер попросили отпустить из СИЗО главу карельского «Мемориала»
Общество
Юрий Дмитриев

Юрий Дмитриев — руководитель карельского отделения правозащитной организации «Мемориал». Он известен как составитель и издатель Книг памяти жертв политических репрессий 1930–1940-х годов в Карелии, под его руководством в республике обнаружили места захоронения жертв репрессий в Красном бору и Сандармохе.

Теги: суд, Карелия, «Мемориал», Инна Чурикова
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Суд арестовал главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева
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Суд оставил под стражей главу карельского «Мемориала»
Общество
Акунин и Познер попросили отпустить из СИЗО главу карельского «Мемориала»
Общество
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