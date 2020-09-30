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Историк Дмитриев написал письмо из СИЗО после увеличения приговора

Юрий Дмитриев
Юрий Дмитриев (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

Историк и глава карельского отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев, которому срок заключения в колонии продлили почти на десять лет, сообщил, что новая экспертиза признала порнографическими сделанные им фотографии. Об этом историк написал в письме фотографу Виктории Ивлевой, опубликованном «Новой газетой».

«Новая» порнографическая экспертиза нашла все девять фотографий порнографическими. По каким признакам — мне неведомо», — рассказал Дмитриев.

По его словам, он «не держал в руках» заключение экспертизы. Дмитриев указал, что по запросу прокурора его признали виновным по ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера). Историк также добавил, что было назначено новое судебное разбирательство в ином составе суда по статьям, ранее снятым с главы «Мемориала».

Карельскому историку Дмитриеву увеличили приговор почти на десять лет
Общество
Юрий Дмитриев (справа)

«Мы еще повоюем», — заявил Дмитриев, указав, что он не сломался из-за изменения приговора и готов продолжать борьбу.

Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев подтвердил РБК, что его клиент накануне написал письмо. «Он имеет право писать письма по электронной почте, оплатить и написать, ему могут отвечать. Цензура проверяет, если там ничего плохого, то отправляют», — указал защитник.

Изначально уголовное производство против Дмитриева было начато в 2016 году. Его подозревали в незаконном хранении оружия, развращении несовершеннолетней, сексуальном насилии и изготовлении порнографических материалов. По версии обвинения, историк с развратными целями фотографировал свою обнаженную приемную дочь. Во время обысков в его компьютере нашли около 200 подобных снимков, из них в деле фигурируют девять. Прокуратура запросила 15 лет заключения.

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Сам подозреваемый по-разному объяснял появление этих фото. Так, он утверждает, что фотографировал падчерицу без одежды для отслеживания ее физического состояния, так как у девочки были проблемы со здоровьем после детдома. Кроме того, часть кадров, по его словам, сделана по просьбе самой несовершеннолетней, которая хотела запечатлеть свой загар после отдыха.

Стенд «Мемориала» на московской ярмарке проверила прокуратура
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В итоге Дмитриева признали виновным только в незаконном хранении оружия. В 2018 году оправдательный приговор отменили, а дело направили на пересмотр. В июле 2020 года суд приговорил историка по статье о насильственных действиях сексуального характера (ч. 3, 4 ст. 132 УК) к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Часть срока Дмитриев провел в СИЗО и должен был выйти на свободу в ноябре 2020 года.

Верховный суд Карелии 29 сентября продлил срок Дмитриева почти на десять лет, изменив содержание обвиняемого на колонию строгого режима.

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