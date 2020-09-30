Историк Дмитриев написал письмо из СИЗО после увеличения приговора

Юрий Дмитриев (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

Историк и глава карельского отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев, которому срок заключения в колонии продлили почти на десять лет, сообщил, что новая экспертиза признала порнографическими сделанные им фотографии. Об этом историк написал в письме фотографу Виктории Ивлевой, опубликованном «Новой газетой».

«Новая» порнографическая экспертиза нашла все девять фотографий порнографическими. По каким признакам — мне неведомо», — рассказал Дмитриев.

По его словам, он «не держал в руках» заключение экспертизы. Дмитриев указал, что по запросу прокурора его признали виновным по ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера). Историк также добавил, что было назначено новое судебное разбирательство в ином составе суда по статьям, ранее снятым с главы «Мемориала».

«Мы еще повоюем», — заявил Дмитриев, указав, что он не сломался из-за изменения приговора и готов продолжать борьбу.