В Кремле ответили на вопросы про изменение приговора историку Дмитриеву

Юрий Дмитриев (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

Изменение приговора по делу руководителя карельского регионального отделения правозащитного центра «Мемориал», историка Юрия Дмитриева не находится под контролем Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Эта тема не находится под нашим контролем, я не думаю, что президент как-то в курсе», — сказал Песков. Однако, отвечая на вопрос об обстоятельствах дела, Песков пообещал «более внимательно ознакомиться с этой темой».

Накануне Верховный суд Карелии изменил приговор Дмитриеву. Вместо трех с половиной лет общего режима историку назначили 13 лет строгого режима.

Уголовное дело против Дмитриева было возбуждено в 2016 году по ст. 135 УК (развратные действия), ст. 242.2 УК (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографии) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконное хранение оружия) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера).