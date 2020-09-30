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В Кремле ответили на вопросы про изменение приговора историку Дмитриеву

Юрий Дмитриев
Юрий Дмитриев (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

Изменение приговора по делу руководителя карельского регионального отделения правозащитного центра «Мемориал», историка Юрия Дмитриева не находится под контролем Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Эта тема не находится под нашим контролем, я не думаю, что президент как-то в курсе», — сказал Песков. Однако, отвечая на вопрос об обстоятельствах дела, Песков пообещал «более внимательно ознакомиться с этой темой».

Накануне Верховный суд Карелии изменил приговор Дмитриеву. Вместо трех с половиной лет общего режима историку назначили 13 лет строгого режима.

Карельскому историку Дмитриеву увеличили приговор почти на десять лет
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Юрий Дмитриев (справа)

Уголовное дело против Дмитриева было возбуждено в 2016 году по ст. 135 УК (развратные действия), ст. 242.2 УК (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографии) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконное хранение оружия) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера).

По версии следствия, историк делал обнаженные фотографии своей несовершеннолетней падчерицы, а также совершал над ней насилие сексуального характера. Сам Дмитриев обвинения отрицает. По его словам, он делал снимки в медицинских целях.

В июле 2020 года суд приговорил Дмитриева по ч. 3, 4 ст. 132 УК к 3,5 годам лишения свободы. До этого он больше двух лет просидел в СИЗО, поэтому должен был выйти на свободу в ноябре.

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В защиту Дмитриева выступили более 170 представителей культуры и искусства. Среди них лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, актрисы Лия Ахеджакова и Чулпан Хаматова, писатели Дмитрий Быков и Григорий Чхартишвили (Борис Акунин), музыканты Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков, а также режиссер Андрей Звягинцев.

Юрий Дмитриев известен тем, что в начале 1990-х обнаружил в Карелии несколько крупных захоронений жертв сталинских репрессий. Он возглавил карельский «Мемориал» в 2014 году.

Карелия суд Дмитрий Песков «Мемориал»
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