В Кремле ответили на вопросы про изменение приговора историку Дмитриеву
Изменение приговора по делу руководителя карельского регионального отделения правозащитного центра «Мемориал», историка Юрия Дмитриева не находится под контролем Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Эта тема не находится под нашим контролем, я не думаю, что президент как-то в курсе», — сказал Песков. Однако, отвечая на вопрос об обстоятельствах дела, Песков пообещал «более внимательно ознакомиться с этой темой».
Накануне Верховный суд Карелии изменил приговор Дмитриеву. Вместо трех с половиной лет общего режима историку назначили 13 лет строгого режима.
Уголовное дело против Дмитриева было возбуждено в 2016 году по ст. 135 УК (развратные действия), ст. 242.2 УК (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографии) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконное хранение оружия) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера).