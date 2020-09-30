Песков признался в походе в кино без маски

Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что ходил со своими детьми в кинотеатр и во время сеанса сидел без маски, сообщает агентство «Интерфакс».

«Я вот с детьми был в воскресенье в кинотеатре. Никто там особо в масках не сидел. Да и чего греха таить, я и сам в маске не сидел. Это плохо», — сказал он.

Пресс-секретарь президента уже переболел коронавирусом. О своем заражении Песков сообщил 12 мая, его госпитализировали. Помимо этого заболевание выявили у его жены, олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки. Из больницы Пескова выписали 25 мая.

Ранее глава столичного отделения Роспотребнадзора Елена Андреева рекомендовала поручить кинотеатрам усилить контроль за ношением масок в кинотеатрах. Она предложила проверять зрителей в кинозале раз в 10–15 минут и выводить нарушителей.