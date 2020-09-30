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Пандемия коронавируса ,  
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Песков признался в походе в кино без маски

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что ходил со своими детьми в кинотеатр и во время сеанса сидел без маски, сообщает агентство «Интерфакс».

«Я вот с детьми был в воскресенье в кинотеатре. Никто там особо в масках не сидел. Да и чего греха таить, я и сам в маске не сидел. Это плохо», — сказал он.

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента уже переболел коронавирусом. О своем заражении Песков сообщил 12 мая, его госпитализировали. Помимо этого заболевание выявили у его жены, олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки. Из больницы Пескова выписали 25 мая.

Ранее глава столичного отделения Роспотребнадзора Елена Андреева рекомендовала поручить кинотеатрам усилить контроль за ношением масок в кинотеатрах. Она предложила проверять зрителей в кинозале раз в 10–15 минут и выводить нарушителей.

Кинотеатрам Москвы рекомендовали проверять наличие масок каждые 10 минут
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

При этом, как сообщает «РИА Новости», глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин заявил, что исполнить подобное требование будет очень трудно, так как кинотеатры не имеют права выводить из зала посетителей за отказ надеть маску. Кроме того, он отметил, что на случай отсутствия масок в залах предусмотрена рассадка с соблюдением социальной дистанции.

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Аналогичную точку зрения «Интерфаксу» высказал глава Объединенной сети кинотеатров Алексей Васянин. Предложение Андреевой он назвал абсурдным.

Владельцы кинотеатров предупредили о подготовке ко второй волне закрытий
Технологии и медиа
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Ранее Березин заявил, что кинотеатры готовятся к повторному закрытию из-за роста числа заболевших коронавирусом. По его словам, с персоналом заключаются краткосрочные контракты, в которых учитываются особые условия на случай введения новых ограничений.

По данным оперативного штаба, только за последние сутки в России выявлено свыше 8 тыс. новых случаев заражения COVID-19. Из них около четверти (2,3 тыс.) приходится на Москву.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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