Пескова выписали из больницы после лечения от COVID-19

Дмитрий Песков (Фото: Шамиль Жуматов / AP)

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова выписали из больницы после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Daily Storm со ссылкой на его супругу Татьяну Навку.

«Все вышли из больницы, чувствуем все себя хорошо», — заявила она. По словам Навки, Песков вместе с ней в течение недели будет находиться на карантине дома.

Пресс-секретарь президента позднее подтвердил ТАСС, что его выписали из больницы. Он отметил, что пока будет на карантине и планирует постепенно вернутся к работе в домашнем режиме.

О том, что у пресс-секретаря главы государства выявили коронавирус, стало известно 12 мая. Тогда Песков сообщил, что проходит лечение в больнице. По его словам, он лично контактировал с главой государства Владимиром Путиным больше месяца назад.