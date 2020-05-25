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Пескова выписали из больницы после лечения от COVID-19

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Шамиль Жуматов / AP)

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова выписали из больницы после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Daily Storm со ссылкой на его супругу Татьяну Навку.

«Все вышли из больницы, чувствуем все себя хорошо», — заявила она. По словам Навки, Песков вместе с ней в течение недели будет находиться на карантине дома.

Пресс-секретарь президента позднее подтвердил ТАСС, что его выписали из больницы. Он отметил, что пока будет на карантине и планирует постепенно вернутся к работе в домашнем режиме.

О том, что у пресс-секретаря главы государства выявили коронавирус, стало известно 12 мая. Тогда Песков сообщил, что проходит лечение в больнице. По его словам, он лично контактировал с главой государства Владимиром Путиным больше месяца назад.

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Супругу Пескова Татьяну Навку также госпитализировали с коронавирусом. Она отметила, что у нее симптомы заболевания ослабли спустя два дня. Ее выписали ранее, 21 мая.

Также в конце апреля коронавирусом заболел премьер-министр России Михаил Мишустин. Ему пришлось сложить полномочия, а врио главы правительства назначили первого вице-премьера Андрея Белоусова. 19 мая Мишустина выписали из больницы, после чего он вернулся к работе.

Теги: Дмитрий Песков, больница, коронавирус
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